Путин присудил премии для молодых деятелей культуры и за произведения для детей

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Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении двух премий главы государства. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Так, премией для молодых деятелей культуры удостоены три человека – художник Алексей Крюков (за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы), замдиректор Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел им. К.Б.Ондара Менга Ондар (за вклад в сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия тувинского народа) и виолончелист Александр Рамм (за вклад в развитие отечественного музыкального искусства, просветительскую деятельность).

Еще трем россиянам были присуждена премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года – это президент фонда поддержки творчески одаренных детей и молодежи «Белый Пароход» Николай Диденко (за создание одноименного благотворительного фестиваля), директор Рязанского государственного областного театра кукол Константин Кириллов (за вклад в развитие отечественного театрального искусства) и и. о. ректора Московской государственной академии хореографии Марина Леонова (за вклад в сохранение и развитие традиций отечественного хореографического образования).