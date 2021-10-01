Художник из Зеленодольска получила спецпремию 6-й международной биеннале графики в Казани
Девятнадцатилетняя художница из Зеленодольска, студентка выпускного курса графического факультета Московского художественного института имени Сурикова Регина Маврина стала обладательницей специальной премии имени выдающегося графика XX века Александра Туманова 6-й Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник».
Масштабное произведение в технике коллажа, линогравюры (гравировка на линолеуме – прим. Т-и), гравюры на картоне с использованием трафаретной печати и ДВП занимает центральную и большую часть одной из стен зала галереи «Хазинэ». Называется работа «18 февраля» и представляет праздничное застолье со множеством детально проработанных персонажей и предметов. За вклад в графическое изобразительное искусство Республики Татарстан автор картины награждена офортом и альбомом Александра Туманова, а также денежной премией в размере 30 тысяч рублей.
Премия, к слову, за шесть лет своего существования вручается лишь второй раз. Не было достойных этой награды, объяснил живописец, график, эстампист, художник книги и куратор 6-й Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник» Александр Артамонов. Выставка работ 188 художников из 25 стран мира, ставших участниками биеннале, открылась в Национальной художественной галерее «Хазинэ», где произведения графиков-современников от Африки и Индии до Мексики, Аргентины, Перу до Швеции, Киргизии и Китая можно будет увидеть до 7 декабря.
Специальная премия Александра Туманова учреждена неформальным творческим объединением «Графком», Государственным музеем изобразительных искусств РТ и сыном графика – лауреатом премии Правительства РФ в области культуры, генеральным продюсером фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрием Тумановым.
Его отец, член Союза художников РСФСР Александр Туманов (1936–1994) определял тренды отечественной графики в 1970–1980 годах. Это один из ведущих мастеров гравюры Татарстана, один из лучших иллюстраторов произведений известнейших поэтов и прозаиков как республики, так и России, и Европы. Александр Туманов иллюстрировал книги Александра Пушкина, Евгения Боратынского, Шарля Перро, Ганса-Христиана Андерсена, Корнея Чуковского, Анны Ахматовой, Аделя Кутуя, Мирсая Амира, Абдуллы Алиша, Хасана Туфана и т. д. Художник универсально владел всеми видами техники, но особо – гравюрой на дереве.
Победителями же основной конкурсной программы 6-й Казанской международной биеннале печатной графики стали художник из города Джокьякарта (Индонезия) Ризалу Эка Прамана (первое место), итальянка Катерина Валентини (второе место) и Игорь Репников из города Стрежевой Томской области (третье место). Молодежную премию «Перспектива» получила Фируза Хайруллина из Москвы за серию работ о сельском быте.