Художник из Зеленодольска получила спецпремию 6-й международной биеннале графики в Казани

Девятнадцатилетняя художница из Зеленодольска, студентка выпускного курса графического факультета Московского художественного института имени Сурикова Регина Маврина стала обладательницей специальной премии имени выдающегося графика XX века Александра Туманова 6-й Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник».

Масштабное произведение в технике коллажа, линогравюры (гравировка на линолеуме – прим. Т-и), гравюры на картоне с использованием трафаретной печати и ДВП занимает центральную и большую часть одной из стен зала галереи «Хазинэ». Называется работа «18 февраля» и представляет праздничное застолье со множеством детально проработанных персонажей и предметов. За вклад в графическое изобразительное искусство Республики Татарстан автор картины награждена офортом и альбомом Александра Туманова, а также денежной премией в размере 30 тысяч рублей.

Художник из Зеленодольска, студентка выпускного курса графического факультета Московского художественного института имени Сурикова Регина Маврина стала обладательницей специальной премии имени выдающегося графика XX века Александра Туманова. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Премия, к слову, за шесть лет своего существования вручается лишь второй раз. Не было достойных этой награды, объяснил живописец, график, эстампист, художник книги и куратор 6-й Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник» Александр Артамонов. Выставка работ 188 художников из 25 стран мира, ставших участниками биеннале, открылась в Национальной художественной галерее «Хазинэ», где произведения графиков-современников от Африки и Индии до Мексики, Аргентины, Перу до Швеции, Киргизии и Китая можно будет увидеть до 7 декабря.

Специальная премия Александра Туманова учреждена неформальным творческим объединением «Графком», Государственным музеем изобразительных искусств РТ и сыном графика – лауреатом премии Правительства РФ в области культуры, генеральным продюсером фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрием Тумановым.

Его отец, член Союза художников РСФСР Александр Туманов (1936–1994) определял тренды отечественной графики в 1970–1980 годах. Это один из ведущих мастеров гравюры Татарстана, один из лучших иллюстраторов произведений известнейших поэтов и прозаиков как республики, так и России, и Европы. Александр Туманов иллюстрировал книги Александра Пушкина, Евгения Боратынского, Шарля Перро, Ганса-Христиана Андерсена, Корнея Чуковского, Анны Ахматовой, Аделя Кутуя, Мирсая Амира, Абдуллы Алиша, Хасана Туфана и т. д. Художник универсально владел всеми видами техники, но особо – гравюрой на дереве.

Победителями же основной конкурсной программы 6-й Казанской международной биеннале печатной графики стали художник из города Джокьякарта (Индонезия) Ризалу Эка Прамана (первое место), итальянка Катерина Валентини (второе место) и Игорь Репников из города Стрежевой Томской области (третье место). Молодежную премию «Перспектива» получила Фируза Хайруллина из Москвы за серию работ о сельском быте.