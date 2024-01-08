Художник Ильяс Айдаров: СВО оставит свой след в искусстве

Проведение спецоперации несомненно оставит свой след в искусстве, считает заслуженный художник РФ и народный художник Татарстана Ильяс Айдаров, посвятивший целый цикл картин СВО. Об этом он рассказал в интервью «Татар-информу».

«Что касается спроса, наверное, это больше все-таки музейная и выставочная тема. Дома такое вешать и смотреть на такие сцены достаточно тяжело. Я просто хотел внести свой вклад, поддержать наших ребят», — отметил Айдаров.

По словам художника, около студии, где он работает, находится военкомат и в период проведения частичной мобилизации, сцены прощания военнослужащих с родными не смогли оставить его равнодушным.

«Когда объявили частичную мобилизацию, я постоянно проезжал мимо и видел толпу молодых ребят с родителями, которые их провожали. Все то, что показывали по телевизору, я видел каждый день», — подчеркнул он.