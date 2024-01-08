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СВО 8 января 2024 15:10

Художник Ильяс Айдаров: СВО оставит свой след в искусстве

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Проведение спецоперации несомненно оставит свой след в искусстве, считает заслуженный художник РФ и народный художник Татарстана Ильяс Айдаров, посвятивший целый цикл картин СВО. Об этом он рассказал в интервью «Татар-информу».

«Что касается спроса, наверное, это больше все-таки музейная и выставочная тема. Дома такое вешать и смотреть на такие сцены достаточно тяжело. Я просто хотел внести свой вклад, поддержать наших ребят», — отметил Айдаров.

По словам художника, около студии, где он работает, находится военкомат и в период проведения частичной мобилизации, сцены прощания военнослужащих с родными не смогли оставить его равнодушным.

«Когда объявили частичную мобилизацию, я постоянно проезжал мимо и видел толпу молодых ребят с родителями, которые их провожали. Все то, что показывали по телевизору, я видел каждый день», — подчеркнул он.

Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#художник #спецоперация на Украине
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