Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Художница из Челнов была среди создательниц платков для спектакля «Голубая шаль»
Ключевой предметной деталью легендарной пьесы Карима Тинчурина «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль»), до сих пор идущей на сцене театра Камала, является платок с национальным орнаментом. В разные годы этот элемент реквизита создавали разные художники, была среди них и жительница Набережных Челнов — заслуженный деятель искусств РТ Галина Анютина, пишет газета «Челнинские известия».
«В 90-х годах мне позвонили из Камаловского театра и предложили выполнить заказ для спектакля „Голубая шаль“. Я приехала в Казань, и мне объяснили, какой смысл заложен в подарок влюбленного шахтера. Вечером пригласили посмотреть эту постановку, и я в наушниках в переводе с удовольствием прослушала пьесу. Признаюсь, что до сих пор помню эту красивую, гармоничную музыку, как реагировал зал на динамичный сюжет», — рассказала художница.
«В следующий приезд я привезла для показа несколько эскизов. В итоге выбрали два и попросили сделать их с бахромой по краям. Когда привезла готовые шали, бахрому купила в магазинчике в Казани, а пришила ее знакомая. Мою работу приняли накануне Нового года — для меня это была высшая похвала», — подчеркнула Анютина.
Впрочем, сейчас в постановке используется реплика варианта шали, созданного в 1980-х годах народной художницей РТ Софьей Кузьминых — лауреатом Государственной премии имени Габдуллы Тукая.
Использующуюся сейчас шаль хранят в коробке с крышкой у гримера, который помогает войти в образ исполнителю главной роли Булата. Даже на репетиции ее не выдают — считается, что в этом случае подойдет любой другой платок, пояснил главный художник театра Камала Сергей Скоморохов.
Пьеса «Голубая шаль» впервые была поставлена в 1926 году. С 2011-го она идет на сцене театра имени Галиасгара Камала в трактовке Фарида Бикчантаева. Текущий театральный сезон открылся этим спектаклем.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»