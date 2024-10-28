Художница из Челнов была среди создательниц платков для спектакля «Голубая шаль»

На плечах героини реплика шали, созданной Софьей Кузьминых

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ключевой предметной деталью легендарной пьесы Карима Тинчурина «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль»), до сих пор идущей на сцене театра Камала, является платок с национальным орнаментом. В разные годы этот элемент реквизита создавали разные художники, была среди них и жительница Набережных Челнов — заслуженный деятель искусств РТ Галина Анютина, пишет газета «Челнинские известия».

«В 90-х годах мне позвонили из Камаловского театра и предложили выполнить заказ для спектакля „Голубая шаль“. Я приехала в Казань, и мне объяснили, какой смысл заложен в подарок влюбленного шахтера. Вечером пригласили посмотреть эту постановку, и я в наушниках в переводе с удовольствием прослушала пьесу. Признаюсь, что до сих пор помню эту красивую, гармоничную музыку, как реагировал зал на динамичный сюжет», — рассказала художница.

«В следующий приезд я привезла для показа несколько эскизов. В итоге выбрали два и попросили сделать их с бахромой по краям. Когда привезла готовые шали, бахрому купила в магазинчике в Казани, а пришила ее знакомая. Мою работу приняли накануне Нового года — для меня это была высшая похвала», — подчеркнула Анютина.

Впрочем, сейчас в постановке используется реплика варианта шали, созданного в 1980-х годах народной художницей РТ Софьей Кузьминых — лауреатом Государственной премии имени Габдуллы Тукая.

Использующуюся сейчас шаль хранят в коробке с крышкой у гримера, который помогает войти в образ исполнителю главной роли Булата. Даже на репетиции ее не выдают — считается, что в этом случае подойдет любой другой платок, пояснил главный художник театра Камала Сергей Скоморохов.

Пьеса «Голубая шаль» впервые была поставлена в 1926 году. С 2011-го она идет на сцене театра имени Галиасгара Камала в трактовке Фарида Бикчантаева. Текущий театральный сезон открылся этим спектаклем.