«Пока есть критика, мы продолжаем»: какие премьеры театр Камала покажет в новом здании

Новый сезон театр открыл «Голубой шалью» в постановке Фарида Бикчантаева по пьесе Карима Тинчурина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Голубая шаль» как сверка часов

Новый сезон театр открыл «Голубой шалью» в постановке главного режиссера ТГАТ им. Г. Камала Фарида Бикчантаева по пьесе Карима Тинчурина. Легендарная пьеса вызывает споры даже спустя 98 лет. Возможно, благодаря этой критике спектакль ежегодно становится своеобразной сверкой часов со зрителем.

«С самого начала эта постановка сталкивалась с критикой. Но если бы критики не было, мы бы остановились. Пока есть критика, мы продолжаем», — считает Бикчантаев.

Уже сейчас известно, что театр уберет в архив четыре своих спектакля. Не потому, что устарели темы или потерялся зрительский интерес – просто уходит поколение.

«Уходит старое поколение [актеров]. Поэтому ушло "Здравствуй, мама, это я!", ушло "Запоздалое лето", ушли "Любишь, не любишь..." и "Дорога"», — перечислил Бикчантаев.

Новое здание почти в три раза превосходит старое и включает четыре уникальных зала Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Театр отправится на гастроли в Москву

Очевидно, что переезд повлияет на изменения в театре.

«Новое здание, правда, уникальное и, естественно, оно требует внутренних изменений. Сейчас мы находимся в состоянии раздумий и поисков. Увеличится штат, количество спектаклей — это неизбежно», – повторяет Бикчантаев.

Факт – новое здание почти в три раза превосходит старое и включает четыре уникальных зала. Поэтому даже сам переезд становится не однодневным событием, а целой историей. Сейчас все «театральное содержимое» уже готово к переезду.

А в сентябре камаловцы уедут на гастроли в Москву. На исторической сцене Малого театра будут показаны четыре постановки: уже известные на всю страну «Мухаджиры», а также «Очарованные танцем», «Пять вечеров» и «Голубая Шаль». На другой сцене театра – на Большой Ордынке – покажут еще два спектакля: «Осенний отголосок» и «Ситцевая свадьба».

Вместе с актерской труппой на гастроли в Москву отправятся и музыканты. Оркестр театра имени Галиаскара Камала 14 сентября представит программу в Концертном зале им. П. Чайковского в Москве.

Режиссер Айдар Заббаров готовит спектакль про Альфию Авзалову – «Альфия Авзалова. Путь вечности» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Премьеры: «Альфия Авзалова» и «Неотосланные письма»

План будущих премьер расписан на два сезона вперед и уже идут репетиции. Режиссер Айдар Заббаров готовит спектакль про Альфию Авзалову – «Альфия Авзалова. Путь вечности». Вместе с автором постановки «Возвращение Тукая» Резедой Губаевой Заббаров ведет исследовательскую работу, опираясь на мемуары татарской исполнительницы.

Главную роль в спектакле исполнит Лейсан Гатауллина, которая была номинирована на главную театральную премию «Золотая маска» за роль Сажиды в «Мухаджирах».

«Сначала мы думали, что [Альфию Авзалову] в молодости будет играть одна актриса, в пожилом возрасте — другая, но во время репетиции поняли, что Лейсан может все», — рассказал Заббаров.

Точная дата премьеры пока неизвестна, определили только месяц – декабрь.

К 90-летию Марселя Салимжанова 7 ноября готовится спектакль «Неотосланные письма» по пьесе Аделя Кутуя. Постановщиком будет молодой режиссер Аскар Галимов. Он стал одним из трех кандидатов, прошедших «кастинг молодых режиссеров».

Готовится полноценная постановка по пьесе Тази Гиззата «Башмагым». Ее концертный вариант был показан в июле Фото: kamalteatr.ru

«Су Анасы» и «Башмагым»

«Выплывет» на сцену «Су Анасы» под руководством режиссера Ильгиза Зайниева. В архивах театра была найдена одноименная симфоническая поэма. Театральный оркестр уже приготовил музыкальную часть будущей пьесы. Премьера ожидается в феврале.

Готовится полноценная постановка по пьесе Тази Гиззата «Башмагым». Ее концертный вариант был показан в июле в клубе «Шарык», поэтому музыкальная часть спектакля уже создана. К постановке самой пьесы Бикчантаев приступит после сентябрьских гастролей в Москве.

В круглом Восточном зале нового здания поставят неназванную постановку по национальным мотивам турецкого режиссера, генерального директора турецких государственных театров Мустафы Курта. В том же зале готовит свой проект Айдар Заббаров по произведению Зульфата Хакима.

На следующий год страна отметит 80 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. В связи с этим Бикчантаев задумался о работе над спектаклем «Мужчины» по пьесе Туфана Миннулина. Постановкой займется сам режиссер, и здесь он не будет заниматься современной адаптацией — все согласно первоисточнику.

«Пьесы Галиаскара Камала должны быть в Театре Галиаскара Камала», — напомнил Бикчантаев.

По мотивам «Несчастного юноши» спектакль готовит драматург Ярослава Пулинович.

Уже в конце октября театр переедет на другой берег озера Кабан Фото: рендер предоставлен архитектурным бюро Wowhaus

«Очень важно, чтобы молодежь приходила в театр»

Театр непрерывно находится в поиске новых форм, идей и языка. Главным ориентиром остается зритель, и в первую очередь для камаловцев это молодежь.

«Я понимаю, что это немножко абсурдно — театр никогда не угонится за тем, что происходит на самом деле, — но мы всегда пытаемся соответствовать зрителю, который приходит в театр — это молодежь. Нам очень важно, чтобы молодежь приходила в театр», – считает Бикчантаев.

Нельзя просто перенести «Несчастного юношу» на сцену как иллюстрацию к тексту. Поэтому театр ищет «свежую кровь», молодых режиссеров.