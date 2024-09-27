«Хрусталик и роговицу можно заменить, сетчатку – нет»: офтальмологи о здоровье глаз

Фото: © «Татар-информ»

Важнейшая часть человеческого глаза, за которой необходимо внимательно следить и не допускать никаких изменений, — это сетчатка. Если у вас появляются какие-либо необычные вспышки света, занавесы или темные пятна перед глазами, следует немедленно обратиться к врачу.

«Глаз можно сравнить с фототехникой. Имеется объектив, состоящий из линз – это роговица, хрусталик – все это отвечает за преломление. Эти элементы могут быть заменены. Однако существует матрица, которая является неотъемлемой частью системы и не подлежит замене. Тоже самое – сетчатка, ее не заменить. Поэтому надо быть внимательным к жалобам и симптомам», — подчеркнул офтальмохирург Республиканской клинической офтальмологической больницы Ленар Туктаров.

Ленар Туктаров Фото: © «Татар-информ»

По его словам, за прошлый год в РКОБ обратились за медпомощью с отслоением сетчатки 640 человек. При этом число подобных пациентов ежегодно увеличивается. Важно отметить, что такие случаи требуют немедленного медицинского вмешательства, поскольку отсрочка обращения к врачу ухудшает прогноз на восстановление зрения.

Самый часто встречающийся симптом отслоения – это появление так называемой занавески. «Татар-информ» рассказывал, по каким еще симптомам можно понять, что есть проблемы с сетчаткой.

Элина Минхузина Фото: © «Татар-информ»

«Если есть близорукость, особенно высокой степени, это прямой показатель сходить к доктору, который занимается сетчаткой, расширить зрачки и проверить сетчатку. Потому что очень много дистрофических изменений этой части глаза при близорукости», — отметила офтальмохирург Республиканской клинической офтальмологической больницы Элина Минхузина.

Врач также подчеркнула важность предотвращения травм головы для сохранения здоровья глаз. Даже если удар кажется незначительным, рекомендуется обратиться к офтальмологу для осмотра с расширенными зрачками, так как после травмы возможны скрытые патологии, которые могут проявиться только при детальном обследовании.