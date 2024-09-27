Офтальмохирург объяснил татарстанцам, как понять, что развивается заболевание сетчатки

Ленар Туктаров

Фото: © «Татар-информ»

Заболевания сетчатки можно выявить, если внимательно относиться к своему здоровью. Как это можно сделать, на пресс-коференции в «Татар-информе» объяснил офтальмохирург Республиканской клинической офтальмологической больницы Ленар Туктаров.

«Самое простое, что может сделать человек – поочередно закрыть каждый глаз и сравнить картинки. Одинакового ли они цвета, линии прямые ил искаженные. Также есть тест Амслера – он состоит из множества линий с точкой посередине. Если линии кажутся искривленными или присутствуют пятна, следует обратиться к врачу для проверки состояния сетчатки», – заметил офтальмолог.

Еще одним настораживающим признаком являются неожиданные вспышки, молнии или искры перед глазами. Так может проявляться отделение стекловидного тела на сетчатке из-за возраста, а также это может быть симптомом разрыва сетчатки.

Ленар Туктаров настоятельно рекомендует не дожидаться появления тревожных симптомов, а своевременно обращаться к офтальмологу с целью профилактики, причем не реже одного раза в год. Людям старше 50 лет следует делать это не реже двух раз в год. Важно настаивать на проверке глаз при расширенном зрачке, поскольку таким образом можно наиболее полно оценить состояние сетчатки.