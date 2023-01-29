Хозяйство в Елабужском районе увеличит поголовье благородных оленей и ланей до 2 тысяч

Хозяйство «Вятский берег» в Елабужском районе Татарстана увеличит поголовье благородных и пятнистых оленей до 2 тысяч. Об этом на встрече с трудовым коллективом предприятия ООО «Август-Алабуга» рассказал глава Елабужского района Рустем Нуриев.

«Хозяйство занимается разведением европейских благородных оленей и ланей. Поголовье в настоящее время составляет 800 голов. Территория вольеров занимает 1 тыс. гектар. Планируется довести поголовье животных до 2 тыс. голов», — отметил он.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации района, пятнистый олень, благородный олень и лани — жители охотхозяйства. Проект по созданию оленеводческого комплекса стартовал здесь в 2020 году. Были построены вольеры, заготовлена кормовая база. Первая партия, состоящая из 160 благородных оленей, поступила из Калининграда.

На встрече присутствовали министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин, руководители, начальники отделов, специалисты и рабочие. Всем продемонстрировали фильм об итогах социально-экономического развития Елабуги за 2022 год.

Глава ответил на волнующие вопросы сотрудников предприятия и рассказал о перспективах развития Елабужского района на ближайший год.

Сходы граждан по месту жительства и собрания в трудовых коллективах позволяют людям задать наболевшие вопросы, высказать пожелания и претензии. На встречах обсуждают проблемы уличного освещения, состояния дорог, безопасности, развития общественных пространств.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Елабуге начнется строительство новых микрорайонов «Центральный парк» и «Жемчужина».