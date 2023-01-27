В Елабуге начнется строительство новых микрорайонов «Центральный парк» и «Жемчужина»

В 2023 году в Елабуге продолжится строительство нескольких крупных объектов и начнется возведение новых. Стройки анонсировал глава Елабужского района Рустем Нуриев во время встречи с трудовым коллективом предприятия «Соллерс-Алабуга», которая состоялась накануне.

На встрече присутствовали главный советник Управления по работе с территориями Аппарата Президента РТ Ришат Зиннатуллин. Нуриев рассказал об итогах и перспективах развития Елабужского района. Участникам был показан фильм о муниципальном образовании и деятельности за 2022 год.

Так, по словам Рустема Нуриева, принято решение о строительстве нового микрорайона «Центральный парк», запланировано строительство новых микрорайонов «Жемчужина» общей площадью 48 тыс. кв. метров. Еще 11 домов нового микрорайона «Южный парк» площадью 54 тыс. кв. метров будут введены в эксплуатацию в этом году.

«В прошлом году при установленном плане в 60 тыс. квадратных метров жилья мы ввели в эксплуатацию 70 тыс. квадратных метров. Для сравнения, в 2019 году данный показатель был на уровне 50 тыс. квадратных метров. Продолжается строительство объекта „Синергия“, микрорайона „Адымнар“. По программе ГЖФ строятся два 60-квартирных семиэтажных дома на улице Булгар», — сообщил Нуриев.

Сотрудники предприятия задавали вопросы на интересующие темы о развитии нижней части города, здравоохранении района, затронули тему дорог и тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство. Все объективные обращения глава взял под личный контроль.

«Обратная связь между органами власти и рабочими коллективами предприятий — непременное условие эффективной работы», — убежден Рустем Нуриев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2023 году в Елабуге благоустроят ипподром, родник на набережной и пляж.