Хозяйствам РТ не удается обновлять парк сельхозтехники запланированными темпами

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Хозяйствам Татарстана не удается обновлять парк сельхозтехники темпами, предусмотренными госпрограммой «Развитие сельского хозяйства до 2030 года». На это обратил внимание на традиционном совещании в Доме Правительства республики заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами республики провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В рамках госпрограммы хозяйства Татарстана должны ежегодно обновлять не менее 433 тракторов (3,3% парка), 170 зерноуборочных (5,1%) и 37 кормоуборочных комбайнов (4,7%).

При этом с начала года сельхозпредприятия РТ приобрели 363 трактора, 101 зерноуборочный и 40 кормоуборочных комбайнов, а также более 2300 единиц прицепной сельхозтехники и оборудования — на сумму около 10 млрд. рублей. До конца текущего года запланировано приобретение еще около 45 тракторов, уточнил министр.

Вместе с тем в Татарстане ведется подготовка техники к полевым работам 2025 года. С 2 по 13 декабря должна пройти комиссионная приемка постановки техники на хранение и организации ее осенне-зимнего ремонта. Будет уделено внимание охране и мотивации труда работников, занятых на ремонте техники, добавил Зяббаров.

В общей сложности за ремонтный сезон предстоит отремонтировать 9,4 тыс. тракторов, 3,6 тыс. комбайнов, около 10 тыс. посевных и почвообрабатывающих машин. Согласно графику, тракторы, посевную и почвообрабатывающую технику следует привести в порядок до 1 апреля. Это позволит своевременно приступить к весенне-полевым работам.

Отдельно глава Минсельхозпрода РТ доложил о ходе накопления минеральных удобрений. Под урожай 2025 года хозяйства закупили 147 тыс. тонн минеральных удобрений, или 26,8 килограмма действующего вещества на гектар. Это примерно соответствует уровню прошлого, 2023 года (26,7 килограмма действующего вещества на гектар).

Марат Зяббаров поручил руководителям хозяйств в декабре максимально законтрактовать и организовать вывозку минеральных удобрений. «Напомню, в период высокого спроса на перевозку минеральных удобрений сталкиваемся со сбоями в логистике, поскольку РЖД не может осуществить требуемые объемы перевозок в сжатые сроки», — пояснил он.