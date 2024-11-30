Уборка кукурузы и подсолнечника завершается в Татарстане

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На полях Татарстана завершается уборка кукурузы на зерно и подсолнечника, а также вывоз свеклы. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами республики провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, в регионе намолочено 345 тыс. тонн кукурузы, урожайность составляет 62,8 ц/га. За две недели убрано 10 тыс. гектаров. До сих пор остаются неубранными только незначительные площади, принадлежащие «Красному Востоку» и чистопольской «Агросиле».

Общий намолот подсолнечника на сегодняшний день достигает 433 тыс. тонн, а его урожайность равняется 21,4 ц/га. За две недели обмолочено более 6 тыс. гектаров. При этом еще предстоит убрать 9–9,5 тыс. гектаров подсолнечника.

Вместе с тем продолжается вывоз и переработка сахарной свеклы. На сахарные заводы вывезено 55% от валового сбора — 1 млн 450 тыс. тонн. Переработано 1 млн 146 тыс. тонн корнеплодов, произведено 164 тыс. тонн сахара.

С учетом остатков переработки в 1,4 млн. тонн завершить ее предполагается в третьей декаде февраля. Ожидаемый выход сахарного песка должен превысить 250 тыс. тонн. Урожайность в 2024 году равняется 471 ц/га.