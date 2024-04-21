Хозяйства получат на посевную 5 млрд рублей: как в Татарстане идут весенне-полевые работы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Озимые вышли очень неплохо»

Почти все районы Татарстана приступили к весенне-полевым работам. Сейчас идет боронование почвы, подкормка озимых культур и многолетних трав. Половина районов республики начали сев ячменя, пшеницы и рапса. Уже посеяно более 8 тыс. га.

«Почва подоспела, и работы начались в полную силу. Темпы нарастают», – рассказал «Татар-информу» начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Татарстане составляет более 2,7 млн га, что на уровне прошлых лет. В этом году хозяйства увеличили площади под рапс и подсолнечник на 36 тыс. га, под кукурузу – на 10 тыс. га. Незначительно увеличатся площади сахарной свеклы. На картофель и овощи выделено 6 тыс. га.

Под урожай этого года озимые посеяны на площади 550 тыс. га, это выше уровня прошлого года на 16%. 23 тыс. га озимых планируется использовать для корма сельхозживотным.

«Процент гибели озимых небольшой – менее 1%. Более половины посевов считаются в хорошем состоянии – 55%, в удовлетворительном – 37%. Остальная часть вызывает небольшие сомнения. Это около 7,5%, или 40 тыс. га. Погода хорошая, думаю, они еще поднимутся. В крайнем случае их можно будет пересеять яровыми культурами. В целом к весне озимые вышли очень даже неплохо. И на них надежда немаленькая», – отметил Садыков.

Ирек Садыков: «Запас продуктивной влаги в метровом слое хороший. Помогли обильные зимние снегопады» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Упор нужно сделать на сев ранних яровых культур»

Из-за жары и засухи осенью прошлого года в Татарстане наблюдался недостаток влаги в почве. Оптимальные значения были достигнуты только в Арском и Альметьевском районах. Но аграриям помогли обильные зимние снегопады – осадки в основном ушли в почву, рассказал собеседник информагентства.

«На этой неделе управлением гидрометеорологии были взяты пробы почвы, проанализовано содержание продуктивной влаги в метровом слое. Запас хороший. По многим метеостанциям – за 160 мм. Все неплохо», – подчеркнул Садыков.

Он заверил, что сложностей в посевную кампанию возникнуть не должно. Сейчас главное – правильно организовать работу и провести сев в оптимальные сроки, добавил спикер.

«Семена и удобрения есть. Погода наладилась. Упор нужно сделать на сев ранних яровых культур, потому что если упустить сроки, то это может снизить их урожайность», – пояснил он.

«Семена и удобрения есть. Погода наладилась. Сейчас главное – правильно организовать работу и провести сев в оптимальные сроки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Раньше, как правило, сахарную свеклу сеяли семенами иностранной селекции»

Проблем с семенами в республике нет. Так, обеспеченность ими зерновых, зернобобовых и крупяных культур с учетом страхового фонда составляет 126%. Имеется 395 тыс. тонн семян, из них 40% – оригинальные и элитные.

«Завоз семян контролируем каждую неделю. Сейчас как раз идет пик завоза, уже близится к завершению. Семена поступают в хозяйства по основным культурам – сахарной свекле, подсолнечнику, кукурузе. Более 80% семян уже в хозяйствах», – сообщил начальник отдела Минсельхозпрода.

По его словам, семена в основном поступают из южных регионов России, иностранные используются все меньше. «Раньше, как правило, сахарную свеклу сеяли семенами иностранной селекции. В этом году по свекле уже свыше 10% семян отечественной селекции, по кукурузе и подсолнечнику – более 50%», – заметил Садыков.

«В этом году по свекле уже свыше 10% семян отечественной селекции, по кукурузе и подсолнечнику – более 50%» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сельхозпроизводители уже получили господдержку на 3,6 млрд рублей

В этом году планируется внести 80 кг минеральных удобрений на гектар. В настоящее время они уже накоплены в объеме 73 кг на га, что на уровне прошлого года, проинформировал спикер.

Для подкормки посевов некоторые сельхозпредприятия использовали малую авиацию. Например, в Тетюшском районе работали три борта. «Малая авиация нужна, когда невозможно заехать на поле, очень влажно, но нужно подкармливать. На сухую почву минеральные удобрения не разбрасывают, так теряется эффект. Сейчас нужно делать прикорневую подкормку», – отметил Садыков.

В республике также продолжается обновление машинно-тракторного парка. С начала этого года хозяйства приобрели 524 единицы сельхозтехники на сумму 2 млрд рублей.

Кроме того, в сезоне 2023-2024 годов отремонтировано 9,1 тыс. тракторов, 4,3 тыс. сеялок, 629 широкозахватных посевных комплексов, 4,8 тыс. почвообрабатывающих машин. Всего на подготовку сельхозтехники к весенне-полевым работам направлено более 3 млрд рублей.

Достигнуты соглашения с компаниями «Татнефть» и «ТАИФ» на поставку льготного дизельного топлива сельхозпредприятиям в объеме 140 тыс. тонн.

По словам Садыкова, сельхозпроизводители уже получили господдержку на посевную в сумме 3,6 млрд рублей. «Еще планируется выдать около 1,5 млрд рублей, но основные средства до хозяйств доведены», – сказал он.

Ленар Гарипов: «Задача на 2024 год – производство не менее 4,1 млн тонн зерна» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане остаются запасы около 1 млн тонн зерна прошлого года

Всего на государственную поддержку агропромышленного комплекса Татарстана в этом году предусмотрено 13,6 млрд рублей.

«Вся предусмотренная господдержка на 2024 год будет способствовать достижению поставленных задач, а именно: производство не менее 4,1 млн тонн зерна, более 1 млн тонн картофеля и овощей, 1,8 млн тонн сахарной свеклы, 450 тыс. тонн масленичных культур, 1,8 млн тонн кормов», – заявлял ранее на заседании профильного комитета Госсовета РТ первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

Несмотря на поставленную высокую планку по урожаю зерновых, на элеваторах и в хозяйствах республики до сих пор остаются запасы около 1 млн тонн зерна прошлого года. Из-за низких закупочных цен его не удалось реализовать. Об этом также сообщал Гарипов на заседании в Госсовете РТ.

По словам Садыкова, цены ниже себестоимости держаться не будут, и хозяйства смогут реализовать зерно. «Наверное, не одномоментно, небольшими объемами, но движение будет», – прокомментировал он сложившуюся ситуацию.

На элеваторах и в хозяйствах республики до сих пор остается около 1 млн тонн зерна прошлого года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Продавать за бесценок или ниже себестоимости – не с руки и позорно для нас»

Прежде чем производить продукцию, государство должно подумать, куда и как ее реализовывать, убежден руководитель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ Камияр Байтемиров.

«Хозяйства не могут реализовать урожай 2023 года. За бесценок или ниже себестоимости продавать не с руки и позорно для нас. По данным на 5 марта, зерна оставалось на 12 млрд рублей. Сейчас, наверное, меньше – в районе 7,5–8 млрд рублей. Зерно осталось не фуражное, а продовольственное. Поэтому и лежит пока в амбарах. Дай бог, чтобы был хороший урожай и в этом году. Но многие фермерские хозяйства звонят и говорят: “Не знаем, что делать, если урожай будет, куда деть зерно прошлого года”», – рассказал он корреспонденту «Татар-информа».

Байтемиров подчеркнул, что к посевной «фермерские хозяйства всегда были в боевой готовности и к разным неожиданностям уже привыкли». «В большей степени надеемся на свои силы, чем на государственную поддержку. Думаю, что надо менять предоставление субсидий», – заметил он.

Камияр Байтемиров: «По данным на 5 марта, прошлогоднего зерна оставалось на 12 млрд рублей. Сейчас, наверное, в районе 7,5–8 млрд» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Спикер добавил, что фермерские хозяйства обеспечены сельхозтехникой для полевых работ. Причем используют они отечественные машины и оборудование. «Это для нас является большим плюсом. Мы, наверное, в определенном выигрыше по сравнению с крупными хозяйствами. Они в основном закупали иностранную технику», – сказал он.