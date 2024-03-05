Зяббаров: «Пока не научимся перерабатывать, что производим, будем за копейки продавать»

Как поддержать малые формы хозяйствования и как они помогут развивать сельские территории, обсудили на съезде фермеров

Фото: agro.tatarstan.ru

«Есть вопросы с ценой при реализации зерна, особенно в нашей зоне»

В Татарстане необходимо создавать проекты по переработке произведенной продукции, чтобы решить проблему с ее реализацией, сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. «Пока мы не научимся перерабатывать то сырье, которое производим, мы так и будем за копейки его продавать», – заявил он.

Глава Минсельхозпрода отметил, что необходимо миллион тонн зерна реализовывать за пределы республики. При этом около 3,5 млн тонн должно оставаться для внутреннего потребления. Однако, по его словам, большой проблемой остается закупочная цена на зерно.

«Есть вопросы с ценой при реализации зерна, особенно в нашей зоне. В последние два года остаются вопросы по логистике. И с каждым годом все хлеще. А нужно доехать до южных портов и дальше на экспорт отправлять. К сожалению, цена зерна и логистики практически одинаковая. 7–8 рублей за килограмм сегодня зерно стоит. Цены по логистике поднялись в конце прошлого года, но сейчас снизились», – подчеркнул министр.

Чтобы решить проблему с логистикой, крупные инвесторы строят элеваторы возле портов, железных дорог, покупают железнодорожные вагоны и водный транспорт для перевозки зерна, добавил он.

«Интервенционный фонд есть, но там цена тоже очень низкая по нашей зоне, потому что заявок по зерну очень много. Цена за пшеницу 3-го класса до 10 рублей за килограмм снижается. Даже прокомментировать это не могу. Надеемся, что этот год будет положительный в цене и погодные условия будут хорошие», – заметил Зяббаров.

Он сообщил, что разрабатывается комплексная программа по развитию малых форм хозяйствования и сельских территорий, которая включена в Стратегию развития АПК до 2030 года. «Надо увеличить объем производства продукции и переработки. В стратегии мы упор на это сделали», – уточнил спикер.

Марат Зяббаров отметил, что необходимо миллион тонн зерна реализовывать за пределы республики Фото: agro.tatarstan.ru

«Надеемся, что сможем дополнительно привлечь средства»

Оценивая работу малых форм хозяйствования, глава Минсельхозпрода сообщил, что в прошлом году они произвели сельхозпродукции на 128,1 млрд рублей, в том числе крестьянско-фермерские хозяйства – на 30,1 млрд рублей.

При этом в прошлом году появилось лишь 38 новых фермерских хозяйств, а 148 хозяйств прекратили работу по различным причинам. Больше всего хозяйств закрылось в Кукморском, Сармановском, Муслюмовском, Азнакаевском, Бавлинском, Агрызском, Арском, Альметьевском, Спасском районах. По словам министра, одна из причин – закончился срок действия условий полученного гранта.

В этом году также предусмотрена поддержка малых форм хозяйствования: по шести направлениям с федеральным финансированием, по девяти – с республиканским. В целом на это предусмотрено 1,2 млрд рублей.

«С федеральным софинансированием заложено 551,3 млн рублей. Конкурсный отбор проектов впервые будет производиться через “Электронный бюджет” – единую федеральную систему. По посевной 5,2 млрд рублей планируем довести до хозяйств. На республиканские меры поддержки предусмотрено 696 млн рублей», – подчеркнул спикер.

Зяббаров признал, что сумма поддержки снижена, но заверил, что министерство в течение года будет работать над увеличением финансирования.

«Надеемся, что по каким-то направлениям сможем дополнительно привлечь средства, – обратился он к фермерам. – Нужно максимально воспользоваться данной поддержкой. Как бы нам ее ни не хватало, я считаю, что она немалая, беспрецедентна в масштабах всей страны».

Малые формы хозяйствования произвели сельхозпродукции на 128,1 млрд рублей Фото: agro.tatarstan.ru

«Нужно поддерживать тех, кто работает более эффективно»

Крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и сельскохозяйственные потребкооперативы демонстрируют высокие темпы развития. Так, в общем объеме произведенной в республике сельхозпродукции на них приходится 44,3%, заявил руководитель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ Камияр Байтемиров.

При этом, по его словам, субсидий для них предусмотрено меньше, чем для крупных предприятий. На производство сельскохозяйственной продукции и переработку фермеры получили более чем 3 млрд рублей.

«Если сравнивать с другими регионами, то сумма немаленькая. Это от 18,1 млрд рублей, выделенных в целом для АПК республики», – отметил Байтемиров.

Однако он добавил, что крупные и средние предприятия в виде субсидии получили 15,1 млрд рублей, или в пять раз больше чем КФХ, ЛПХ и потребкооперативы. В таком случае, по мнению спикера, крупные сельскохозяйственные предприятия и агрохолдинги должны произвести продукции в пять раз больше.

«Наверное, здесь надо пересмотреть подходы. Давайте пропорционально произведенной продукции, земли, которой имеем, или эффективности, распределять бюджетные средства. Хотя в основном все диктуется Минсельхозом России, согласно правилам, порядку. Но я думаю, что проблема решаемая», – сказал он.

Байтемиров подчеркнул, что нужно поддерживать тех, кто работает более эффективно, и малым формам хозяйствования «надо дать новый импульс к развитию».

«Сегодня в Татарстане лежит зерна на 12 млрд рублей. Как мы его должны задействовать, найти рынки сбыта? Хорошо, что фермеров в какой-то степени выручают крестьянские подворья. Поскольку основными поставщиками кормов и зерна для ЛПХ являются фермеры», – заметил он.

Камияр Байтемиров отметил, что крупные и средние предприятия в виде субсидии получили 15,1 млрд рублей, или в пять раз больше чем КФХ, ЛПХ и потребкооперативы Фото: agro.tatarstan.ru

«Получается, что мы производим и перерабатываем, а реализовывать будет кто-то другой»

Необходимо совершенствовать законы и порядки по реализации господдержки, административный и экономический механизм обеспечения доходности малых форм хозяйствования, убежден Байтемиров.

«Нам навязывают законопроект об агрегаторах, которые будут реализовывать продукцию малых форм хозяйствования в АПК. Изменения планируется внесли в закон “О развитии сельского хозяйства РФ”. Мы с этим не согласны. Это будет посредник между производителем, переработчиком и торговыми сетями», – отметил он.

По словам руководителя ассоциации, после обращений в Госдуму законопроект вернули на доработку, но новый вариант мало чем отличается от предыдущей версии. В связи с этим он попросил Госсовет Татарстана заняться этим вопросом, пока проект закона будет проходит второе чтение.

«Добавленная стоимость продукции должна оставаться у крестьян, у тех, кто производит и перерабатывает продукцию. Получается, что мы производим и перерабатываем, а реализовывать будет кто-то другой. Мы знаем посредников, которые за полцены вывозят бычков, закупают у нас зерно», – сказал спикер.

«Крайне важно сохранить сельское население. Без населения сельские территории – пустое место» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Во многих районах происходит депопуляция сельских территорий»

Байтемиров подчеркнул, что наравне с малыми формами хозяйствования должны развиваться и сельские территории.

«В настоящее время в аграрном секторе Татарстана – почти одна пятая всей экономически активной части граждан. Как мы должны к этому относиться? Ждать пока добрая половина переедет в районные центры, города?» – заявил он.

Руководитель ассоциации напомнил, что «село всегда было основой государства».

«К сожалению, во многих районах, происходит депопуляция сельских территорий. В связи с такой ситуацией крайне важно сохранить сельское население. Без населения сельские территории – пустое место», – отметил он.

Чтобы пояснить причины такой ситуации, Байтемиров привел результаты исследования Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А. Никонова. Оно было проведено почти по всем регионам России. С помощью методов математической статистики изучалось влияние аграрных структур на заселенность сельских территорий.

«В тех муниципальных районах, в которых за последние десять лет повысился удельный вес в производстве сельхозпродукции крупных организаций, быстрее сокращается численность сельского населения, растет дефицит квалифицированных рабочих. То есть когда производство концентрируется в одном месте, часть людей, которая не востребована, переезжает», – сообщил спикер.

По его словам, депопуляция ускорилась там, где построены крупные индустриальные животноводческие комплексы и мегафермы.

«Выяснилось, что при наступлении банкротства таких агрогигантов сельское население в округе почти полностью исчезает. Вместе с тем исследование зафиксировало, что в районах с преобладанием в производстве, переработке и реализации сельхозпродукции семейных крестьянских хозяйств разных форм, степень заселенности сельских территорий сохраняется», – заметил Байтемиров.

Поэтому, по его мнению, необходимо «более пристально обратить внимание и на сельские территории».

«И все это должно быть подкреплено конкретной программой и мерами поддержки», – заключил руководитель ассоциации.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»