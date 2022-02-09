Раскрываемость убийств в Татарстане достигла почти 98%

Всего за прошлый год полиция Татарстана раскрыла более 23 тысяч уголовно наказуемых деяний. В последние годы наблюдается почти стопроцентная раскрываемость наиболее тяжких видов преступлений. Об этом на итоговой коллегии сообщил министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.

При этом раскрываемость убийств достигла почти 98% – это самый высокий показатель за последние 26 лет, как минимум.

Подобная же ситуация с раскрываемостью дел по изнасилованиям, грабежам и квартирным кражам, разбоям и умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью. Были раскрыты многие тяжкие преступления, которые вызвали широкий общественный резонанс.

Так, например, был задержан серийный убийца и насильник, который в 2009-2017 годах убил двух женщин в Казани и совершил два покушения на изнасилование. По горячим следам было раскрыто убийство супругов в Челнах, двух граждан Узбекистана в Казани и так далее. Кроме того, в конце года был осужден житель Колумбии, который в июле 2018 года похитил на территории Казанской ярмарки украшения и бриллианты стоимостью 160 млн рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что впервые за последние 4 года преступность в Татарстане пошла на убыль.