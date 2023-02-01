«Хотим занять Присутственные места»: лишенный здания НКЦ «Казань» заявил о себе в Кремле

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В здании Присутственных мест Кремля открылась выставка «Казань сквозь века» из фондов Музейного комплекса города, в прошлом носившего название Национальный культурный центр «Казань». Это первое мероприятие муниципального музея после 2019 года, когда здание, в котором находился НКЦ «Казань» с 1992 года, было отдано Национальной библиотеке РТ, а фонды самого музея вынужденно отправились на временное хранение в разные помещения и филиалы городского музейного комплекса.

«Мы давно ждали эту выставку и боялись за судьбу музея 1000-летия Казани, прежнее его название Музей национальной культуры (Национальный культурный центр). Когда наше здание, к сожалению, было отдано Национальной библиотеке, коллекция музея оказалась рассредоточена по разным помещениям города. Жители, интеллигенция, деятели культуры очень были озабочены состоянием фондов, экспонатов музея, насколько этот музей жив или нет, как там хранятся эти фонды…», – рассказала доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель науки Татарстана Гузель Валеева-Сулейманова.

Она подчеркнула, что коллекция музея была уникальной, а сам НКЦ «Казань» занимал первое место по посещаемости в республике. С 2019 года коллекция музея все еще «находится в коробках, в ящиках», и жители не могут увидеть наследие народов республики, констатировала она.

«Это сподвигло показать сохранность и богатство коллекции, которая была представлена в этом музее – это как птица Феникс, которая возродилась заново в данной экспозиции. Мы очень надеемся, что эта экспозиция послужит тому, чтобы наш музей заново был возрожден и, по мнению наших деятелей культуры, именно в здании Кремля – в Присутственных местах этого комплекса», – сказала Валеева-Сулейманова.

Она подчеркнула, что на выставке «Казань сквозь века» посетители смогут увидеть лишь небольшую часть той экспозиции, которая была представлена в НКЦ «Казань». По ее словам, уникальна экспозиция была тем, что в ней лаконично и поэтапно была представлена вся история татарского народа и народов, населявших древние земли Татарстана, история татарских государств и история, связанная уже с Российской империей, Казанской губернией, с советским прошлым региона и с его современностью.

Из 50 тысяч единиц хранения Музейного комплекса города Казань, как раньше сообщал «Татар-информ», на выставке представлены около 650 предметов. Это, в том числе, медный котел XV века с покрытием из цинка и олова, найденный школьником на дне озера Кабан в 2001 году, клад золотоордынских серебряных монет эпохи Токтамыша. В залах также представлены кресало (приспособление для высечения искры), булава, поясная застежка, кистень, которые исследователи датируют временем Казанского ханства.

Кроме того, посетители смогут увидеть этнографический материал, документы, мемориальные предметы (к примеру, оперного певца Федора Шаляпина и религиозного деятеля Шигабутдина Марджани), а также произведения изобразительного искусства. В числе экспонатов – парсуна «Сююмбике с сыном Утямыш-Гиреем», написанная неизвестным художником XVII века, современное искусство Баки Урманче, Равиля Загидуллина, Нияза Хазиахметова, Фирината Халикова и многое другое.

«Основная идея выставки – представить отдельные вещи, отдельные значимые события культуры в новом культурном пространстве настоящего города. Например, здесь представлена реконструкция известной казанской шапки, символа власти… Мы имеем возможность видеть развитие, становление Казани с XV века до настоящего времени. И особое внимание молодежи, чтобы привлечь ее внимание к изучению истории и тем моральным ценностям, которые были очень крепки уже в тот период», – сказала врио директора Музейного комплекса города Казани Луиза Космылина.

Напомним, ранее предполагалось, что после передачи своего здания Национальной библиотеке РТ, Музейный комплекс города Казани разместится в историческом здании Магистрата в начале улицы Баумана.

Посмотреть выставку «Казань сквозь века» из фондов бывшего НКЦ «Казань» можно будет в Присутственных местах Казанского Кремля до 30 апреля.