Казан XV века и клад времен Токтамыша: Присутственные места покажут раритеты НКЦ «Казань»
В здании Присутственных мест Казанского Кремля 1 февраля откроется выставка «Казань сквозь века». Посетители смогут увидеть раритеты из фондов некогда существовавшего комплекса НКЦ «Казань», в том числе медный котел XV века с покрытием из цинка и олова, найденный школьником на дне озера Кабан в 2001 году, и клад золотоордынских серебряных монет эпохи Токтамыша.
«После того как мы переехали из здания НКЦ "Казань", вся коллекция Музейного комплекса города Казани находится в специально оборудованном помещении фондохранилища, своего помещения для экспонирования у нас все еще нет. И это первая такая большая выставка после переезда именно из коллекции Музея национальной культуры и Музея тысячелетия Казани. Всего у нас более 50 тысяч единиц хранения, на эту выставку отбирались именно раритеты – то, что не представлено в других музеях, то, что представляет историческую ценность, являясь подлинниками», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музейного комплекса города Казани.
Из предметов археологии будут выставлены также, например, кресало (приспособление для высечения искры), булава, поясная застежка, кистень, которые исследователи датируют временем Казанского ханства. Представит Музейный комплекс Казани и этнографический материал, а также документы, мемориальные предметы (например, оперного певца Федора Шаляпина и религиозного деятеля Шигабутдина Марджани) и произведения изобразительного искусства. В числе последних парсуна «Сююмбике с сыном Утямыш-Гиреем», написанная неизвестным художником XVII века, и современное искусство Баки Урманче, Равиля Загидуллина, Нияза Хазиахметова, Фирината Халикова и т.д.
В общей сложности в трех залах будут представлены около 650 экспонатов. Посмотреть выставку «Казань сквозь века» в Присутственных местах Казанского Кремля можно будет до 30 апреля.