Казан XV века и клад времен Токтамыша: Присутственные места покажут раритеты НКЦ «Казань»

В здании Присутственных мест Казанского Кремля 1 февраля откроется выставка «Казань сквозь века». Посетители смогут увидеть раритеты из фондов некогда существовавшего комплекса НКЦ «Казань», в том числе медный котел XV века с покрытием из цинка и олова, найденный школьником на дне озера Кабан в 2001 году, и клад золотоордынских серебряных монет эпохи Токтамыша.

«После того как мы переехали из здания НКЦ "Казань", вся коллекция Музейного комплекса города Казани находится в специально оборудованном помещении фондохранилища, своего помещения для экспонирования у нас все еще нет. И это первая такая большая выставка после переезда именно из коллекции Музея национальной культуры и Музея тысячелетия Казани. Всего у нас более 50 тысяч единиц хранения, на эту выставку отбирались именно раритеты – то, что не представлено в других музеях, то, что представляет историческую ценность, являясь подлинниками», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музейного комплекса города Казани.

Фото: предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Казанский Кремль»

Из предметов археологии будут выставлены также, например, кресало (приспособление для высечения искры), булава, поясная застежка, кистень, которые исследователи датируют временем Казанского ханства. Представит Музейный комплекс Казани и этнографический материал, а также документы, мемориальные предметы (например, оперного певца Федора Шаляпина и религиозного деятеля Шигабутдина Марджани) и произведения изобразительного искусства. В числе последних парсуна «Сююмбике с сыном Утямыш-Гиреем», написанная неизвестным художником XVII века, и современное искусство Баки Урманче, Равиля Загидуллина, Нияза Хазиахметова, Фирината Халикова и т.д.

В общей сложности в трех залах будут представлены около 650 экспонатов. Посмотреть выставку «Казань сквозь века» в Присутственных местах Казанского Кремля можно будет до 30 апреля.