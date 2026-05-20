СВО 20 мая 2026 16:53

«Хотим, чтобы пришли с победой»: школьники Нижнекамска написали письма бойцам
Ученики школы №11 Нижнекамска написали письма участникам специальной военной операции. Детские послания со словами поддержки в ближайшие дни отправят на передовую вместе с гуманитарным грузом.

Свои письма школьники оформили в виде фронтовых треугольников – украсили рисунками, теплыми пожеланиями и словами благодарности бойцам.

Особенно трогательным стало стихотворение, которое четвероклассник Никита Мухин посвятил российским военнослужащим. По словам мальчика, строки родились быстро – вдохновением стала мысль о защитниках страны.

«Было немного сложно. Строчки придумались сами под рифму. Иногда писал четверостишия», – рассказал Никита Мухин.

Одноклассники Никиты также подготовили свои послания. Дети пишут о том, что ждут бойцов домой и верят в их возвращение с победой.

«Мы с классом пишем письма, чтобы они скорее вернулись на Родину с Победой», – поделилась Людмила Фещенко.

Для некоторых школьников такие письма особенно личные. Ученица школы №11 Амина Шихкиримова написала послание своему папе.

«Таким образом поддерживаем их. Хотим, чтобы пришли с победой, здоровыми и радостными», – сказала Амина.

Подобные акции в школе проходят регулярно. Как отмечают организаторы, бойцы всегда с теплом принимают детские письма.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой

