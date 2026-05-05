«Чебурашка останавливает пули»: в Нижнекамске создают обереги для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нижнекамские волонтеры уверены: лучший друг крокодила Гены Чебурашка сегодня стал для российских бойцов на передовой символом надежды, веры и взаимопомощи. Маленькие плюшевые игрушки военнослужащие берут с собой на задания как обереги. По словам волонтеров, есть случаи, когда такие талисманы действительно спасали жизни.

Мастер-класс по изготовлению оберегов прошел в детском саду №61 Нижнекамска, где действует патриотический центр «Улей». В этот день воспитанники писали письма бойцам – каждое начиналось со слов «Дорогой солдат». К открыткам дети прикрепляли рисунки с изображением Чебурашки.

«Чебурашка очень любит мандарины, очень любит играть с Геной-крокодилом», – рассказал воспитанник детского сада №61 Расим Галиев.

Для самих бойцов сказочный герой давно приобрел особое значение. Его маленькие копии изготавливают студенты КИУ и нижнекамские волонтеры группы «Пчелки». Эти игрушки отправляют на передовую вместе с гуманитарной помощью.

«У нас Разиля Шамсутдинова – действующий волонтер СВО, недавно она вернулась из ДНР. Она привезла нам такие новости, что Чебурашка – это герой окопной мифологии. Чебурашка останавливает пули, Чебурашка останавливает осколки. Бойцы в это верят», – отметила заведующая детским садом Елена Астахова.

Всего волонтеры изготовили уже более 200 таких оберегов. По словам руководителя группы «Пчелки» Разили Шамсутдиновой, бойцы нередко рассказывают о случаях, когда амулеты действительно помогали сохранить жизнь.

«Вместе с Чебурашкой рядом солдаты ставят образа. И бывают такие случаи, когда прилетала пуля, она застревала в образах и спасала человеку жизнь. И, наверное, такие случаи вселяют нашим солдатам веру в то, что эти амулеты, обереги из дома, сшитые с теплом, с любовью, спасут им жизнь», – поделилась она.

Кроме того, в рамках мастер-класса дети вместе с волонтерами готовили сладкое печенье. Часть изделий нижнекамцы смогут приобрести на благотворительной ярмарке, которая пройдет 9 мая.

Основную же часть отправят на передовую вместе с гуманитарной помощью.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

