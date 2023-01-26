«Хотели порвать нашу экономику — не вышло!»: в Челнах распределили «лишний» миллиард

В Набережных Челнах прошла сессия Горсовета, на которой депутаты решили, куда направить остатки бюджета. Приоритетном стала поддержка воинов спецоперации и их семей. Помимо этого, на заседании обсудили засилье пьяниц на детских площадках и отреагировали на вопиющий случай с сожжением Корана в Европе.

В Набережных Челнах прошло 20-е заседание городского Совета IV созыва Фото: nabchelny.ru

Магдеев о новом прокуроре: «Человек опытный, прошедший хорошую школу прокурорской службы

Приветствуя всех собравшихся, мэр Автограда Наиль Магдеев отметил, что на сегодняшнем, 20-м заседании городского Совета Набережных Челнов IV созыва из 44 депутатов присутствуют 33. «Достаточно большое количество коллег на больничном, а также в служебных командировках. Тем не менее кворум для работы имеется», — произнес Магдеев.

В работе Горсовета приняли участие руководитель исполкома, его заместители, главы администраций районов, председатель контрольно-счетной палаты, прокурор Набережных Челнов, представители СМИ и многие другие. Практически все они воспользовались индивидуальными средствами защиты.

Глава города представил коллегам нового прокурора — в начале недели, 23 января, приказом генерального прокурора РФ им был назначен старший советник юстиции Артур Абуталипов.

«Человек опытный, прошедший хорошую школу прокурорской службы, поэтому он возглавил прокуратуру Набережных Челнов, пожелаем ему успехов», — заметил мэр.

Глава города представил коллегам нового прокурора Артура Абуталипова Фото: nabchelny.ru

«В первую очередь дополнительные ресурсы пойдут на поддержку семей военнослужащих»

Первым вопросом из семи в повестке заседания депутаты утвердили изменения в бюджет Набережных Челнов на 2023 год, распределив «остатки» на 1 января. Заместитель руководителя исполкома по финансам Светлана Мулюкова предложила за счет дополнительных доходов (749 млн 264 тыс. рублей) направить 302 млн рублей на поддержку военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции, а также их семей.

По словам докладчицы, 150 млн рублей необходимо выделить на поддержку военнослужащих, оказание гуманитарной помощи жителям и восстановление инфраструктуры регионов, присоединенных к РФ после осенних референдумов.

Также решено сохранить ряд мер поддержки для семей военнослужащих — бесплатное питание детей военных в школах и бесплатное посещение их детьми детских садов. На организацию бесплатного питания будет направлено 100 млн рублей, на освобождение от родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях — 52 млн рублей.

Светлана Мулюкова предложила за счет дополнительных доходов направить 302 млн рублей на поддержку военнослужащих и их семей Фото: nabchelny.ru

Мэр Автограда прокомментировал выступление коллеги, отметив, что эти средства направляются за счет дополнительных доходов, которые город смог заработать за счет эффективной работы экономики в 2022 году. Он поблагодарил бизнес, который в условиях санкций сумел не только выстоять, но и продемонстрировал рост объемов производства.

«Сектор экономики города отработал очень достойно в ответ на многочисленные санкции — сколько их уже, наверное, ...дцать. До сих пор нас пугают, обещают экономику страны порвать — ничего не вышло! Где те, кто обещал? Несмотря на большие трудности и ограничения, экономика Челнов показала рост объемов промышленного производства. По итогам 2022 года мы дополнительно смогли заработать около 1 млрд рублей», — заметил мэр.

В первую очередь дополнительные ресурсы пойдут на поддержку семей военнослужащих, подчеркнул Магдеев. «Это про то, что я ранее говорил, что мы обязательно найдем дополнительные финансовые возможности на то, чтобы поддержать детей, чьи отцы и мужья ушли на спецоперацию», — отметил он. Также продолжатся выплаты по 100 тыс. рублей новорожденным детям мобилизованных граждан.

Наиль Магдеев добавил, что в зоне спецоперации находится более 800 мобилизованных жителей Челнов. С учетом добровольцев, записавшихся в батальоны «Алга» и «Тимер», воинский долг выполняют более 1 тыс. горожан.

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«Праздношатающихся на территориях школ и детских садов быть не должно»

На антитеррористическую безопасность образовательных организаций из бюджета будет направлено 200 млн рублей. Эти средства пойдут на ограждения, электронные замки, пропускные системы и системы видеонаблюдения. Данный транш станет третьим по счету. В 2021 и 2022 годах расходы на укрепление антитеррористической безопасности образовательных учреждений Автограда также составляли по 200 млн рублей.

«Школа и детский сад — это не проходной двор. Мы уже пережили трагедии по ряду регионов России, в том числе по Татарстану. Поэтому строгий, но справедливый пропускной режим должен быть. Праздношатающихся на территориях школ и детских садов быть не должно», — поделился своим видением ситуации Магдеев.

Помимо этого, город направит на реконструкцию Майдана в парке «Прибрежный» 20 млн рублей, на трудоустройство подростков в каникулы – 13,7 млн, на приобретение оборудования для столовых в детсадах – 20 млн. Кроме этого 15,7 млн выделят на обслуживание систем видеонаблюдения «Безопасный город» и 125 млн рублей на мероприятия по системе «Народный контроль». На разработку проектно-сметной документации по мостам забронировали 2,5 млн рублей. Еще 2,1 млн рублей направят на подготовку и проведение выборов депутатов в Горсовет и 5 млн рублей на повышение квалификации работников муниципальных организаций. Кроме этого город планирует купить автомобиль для перевозки бездомных животных — он обойдется в 1,3 млн рублей.

На заседании депутаты подняли острую для Набережных Челнов проблему алкомаркетов, расположенных рядом с детскими площадками Фото: nabchelny.ru

«Распитие спиртных напитков запрещено, но тем не менее, пьянство постоянное»

На заседании депутаты подняли острую для Набережных Челнов проблему алкомаркетов, расположенных рядом с детскими площадками. Из-за этих магазинов в теплое время года во дворах наблюдается большое число любителей выпить. Депутат Татьяна Гурьева обратилась к главе УВД Айрату Ханбикову с призывом решить этот вопрос.

По ее словам, исполком не препятствует размещению алкомаркетов на границах с детскими площадками. «Например, я прохожу мимо дома 18/07 в Новом городе — там рядом алкомаркет и детская площадка. И в весенне-летний период здесь начинает процветать пьянство. Любители выпить и алкоголики круглые сутки пьянствуют на детской площадке. Распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено, но тем не менее, пьянство там постоянное, я ни разу не видела, чтобы сотрудники полиции ходили и принимали меры. Но это проблема общая для города, которая начинается весной и летом», — эмоционально высказалась Гурьева.

Также, по словам челнинки, есть проблема и с распространением сомнительных объявлений о работе.

«Я хожу пешком. Встречаю много объявлений о работе — явно с предложением о распространении запрещенных веществ. На зданиях и жилых домах они написаны большими черными буквами. Надписи висят уже больше месяца. Вопрос — какие меры к этим людям приняты? Просьба к органам, чтобы замазали эти надписи, которые привязывают нашу молодежь к преступной деятельности», — сказала Гурьева.

Айрат Ханбиков поблагодарил депутата за обращение, а также отметил, что они тоже отслеживают мнения и пожелания граждан, в том числе и по алкомаркетам. Однако полиция работает с теми, кто уже распил алкоголь и ведет себя неправильно. Вопрос расположения алкомаркетов в городе к ним не относится.

«Объявления мы видим, проводим работу для того, чтобы закрасить. Подразделение по наркоконтролю тоже работает», — добавил глава УВД.

Ханбиков отметил, что с каждым годом доверие граждан к органам внутренних дел возрастает, все больше жителей обращаются в полицию за помощью. За прошедший год зарегистрировано свыше 148 тыс. обращений о происшествиях, что практически на уровне 2021 года. Все обращения рассмотрены, по ним приняты решения.

За прошедший год раскрыты все убийства, разбои, грабежи, изъято из незаконного оборота 160 кг наркотических средств. По линии ГИБДД рассмотрено более 120 тыс. заявлений о предоставлении госуслуг.

Айрат Ханбиков отметил, что с каждым годом доверие граждан к органам внутренних дел возрастает, все больше жителей обращаются в полицию за помощью Фото: nabchelny.ru

Мэр города Наиль Магдеев призвал депутатов быть более активными, оперативно обращаться к коллегам.

«Если есть какие-то нарушения и вы их видите, тут же необходимо обратиться к коллегам, чтобы оперативно принять меры. Где-то закрасить, где-то убрать, где-то направить контрольно-постовую службу. Жизнь есть жизнь, она в определенные лекала не укладывается. Мягко скажем, есть не очень законопослушные граждане», — призвал градоначальник.

«Каждый из нас не должен забывать об этнической принадлежности, но при этом необходимо учитывать интересы других народов»

Люди должны брать ответственность за свои поступки и не переступать тонкую грань в вопросах межнациональных и межконфессиональных отношений, нарушение которой может привести к вопиющим действиям, заявил Магдеев в преддверии открытия Года национальных культур и традиций в Челнах. Так он, в частности, отреагировал на акцию по сожжению Корана, которая в конце минувшей недели прошла в Швеции.

«Видите, что в мире происходит. Вот свежие случаи, которые говорят о том, как можно взбудоражить весь мир теми действиями, которые имеют место быть. Я имею в виду Швецию и все, что связано с сожжением Корана. Во всех наших действиях и поступках нужно быть ответственными людьми. Это очень тонкая грань, которую мы должны соблюдать, и это важный вопрос, требующий постоянного внимания и поддержки», — отметил мэр.

Наиль Магдеев призвал депутатов быть более активными, оперативно обращаться к коллегам Фото: nabchelny.ru

О сохранении и поддержке национальных культур и традиций, состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений, миграционной ситуации рассказал заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов.

Докладчик напомнил, что с 2010 года в Челнах создан Совет по взаимодействию с религиозными и общественными организациями. Всего в Автограде действуют 11 воскресных школ и 22 национальных объединения. Они размещаются на базе Дома дружбы народов «Родник». Каждая из общин имеет свою комнату, организуются встречи земляков, а дети на родном языке могут изучать традиции и обычаи своего народа.

«Каждый из нас не должен забывать об этнической принадлежности, но при этом необходимо учитывать интересы других народов, которые проживают рядом с нами одной большой семьей, в одном доме, который называется Республикой Татарстан», — отметил он.

Мэр поручил достойно провести Год национальных культур и традиций, которым объявлен 2023 год в Татарстане Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Его торжественное открытие в Автограде запланировано на завтра, 27 января, в ДК «Энергетик».

Магдеев отметил, что в Набережных Челнах проводятся не только мероприятия, но и направляются серьезные ресурсы на поддержку национальных общин. Так, в прошлом году был капитально обновлен сам Дом дружбы народов «Родник». Сегодня здание включает зрительный зал, где могут разместиться до 210 человек, хореографический зал, конференц-зал и зал торжеств.

«Сегодня здание заиграло новыми красками. Помните, два года назад наш коллега — депутат Виталий Агапов выступал. Он был услышан Рустамом Миннихановым. Были выделены финансовые ресурсы, и сегодня обновленный ДДН „Родник“ во всей красе служит укреплению межнациональных отношений в нашем дружном городе. Есть все возможности развивать язык, культуру, общаться, дружить, проводить мероприятия, показывать свою культуру и достижения», — уверен мэр.

Напомним, акция по сожжению Корана прошла у посольства Турции в Стокгольме 21 января с негласного согласия местных властей, а 22 января лидер антиисламского движения «Пегида» публично разорвал Коран у здания парламента Нидерландов.

Ранее Минниханов осудил осквернение Корана в Европе, направив письма послам Швеции и Нидерландов в России, выразив возмущение по поводу надругательства над священной книгой мусульман в этих странах.