«Оскорбление мусульман всего мира»: Минниханов осудил осквернение Корана в Европе

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил письма послам Швеции и Нидерландов в России, выразив возмущение по поводу надругательства над Священным Кораном в этих странах. Свою позицию он озвучил не только как руководитель республики, где проживают мусульмане, но и как председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Рустам Минниханов: «В то время как наша страна бережно сохраняет обычаи традиционных мировых религий, в центре считающейся просвещенной Европы открыто глумятся над Священной Книгой, забывая при этом, что она ниспослана всему человечеству!»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Насмешка над верой, акт ксенофобии, что не имеет ничего общего с демократией»

Оба письма Рустама Минниханова похожи по тексту. «В России, которая вошла в историю мировой исламской цивилизации как родоначальник и один из центров коранопечатания, эта акция шокировала не только мусульман, но и представителей других религий. В то время как наша страна бережно сохраняет обычаи традиционных мировых религий, в центре считающейся просвещенной Европы открыто глумятся над Священной Книгой, забывая при этом, что она ниспослана всему человечеству!

В цивилизованном мире принято уважать религиозные чувства соседей, чтить их культурные традиции и веру. В этом заключается базовая ценность любого нормального общества.

Свобода слова и самовыражения, которая допускает попрание чужих духовных ценностей и нравственных устоев, является серьезной угрозой, способной разрушить любое общество. Цивилизацию, позволяющую публичное оскорбление веры, неминуемо ждет моральное разложение и упадок», – написал Президент Татарстана обоим дипломатам.

Первый случай надругательства над священной для мусульман книгой произошел в Стокгольме 21 января. Глава местной правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран на пощади перед посольством Турции. А 22 января подобное святотатство было совершено в Гааге: лидер антиисламского движения «Пегида» Эдвин Вагенсвельд публично разорвал Коран у здания парламента Нидерландов.

В обоих случаях власти европейских стран не только не осудили, но и нашли оправдание религиозному экстремисту. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем написал, что выходка в Стокгольме не что иное, как выражение мнения.

«Швеция имеет широкую свободу выражения мнений, но это не означает, что правительство Швеции или я поддерживаем высказанные мнения», – написал Билльстрем в одной из социальной сети. А глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра открыто выступил в поддержку экстремиста, порвавшего Коран. Он заявил, что свобода самовыражения является важной ценностью и относится, в том числе и к неприятным мнениям.

По мнению Рустама Минниханова, такая позиция официальных властей обоих стран вызывает недоумение.

«Крайне прискорбно, что эти чудовищные акции прошли с молчаливого одобрения властей, при попустительстве правоохранительных органов. Осквернение священных религиозных книг не может иметь оправдания. Это оскорбление мусульман всего мира, насмешка над верой, акт ксенофобии, что не имеет ничего общего с демократией и общечеловеческими ценностями.

Мы, члены Группы стратегического видения “Россия - исламский мир”, вместе с миллионами мусульман всего мира осуждаем упомянутые оскорбительные акты и считаем, что подобные провокации должны пресекаться самым решительным образом», – подчеркнул Минниханов в обращении к послам обеих стран.

Стоит отметить, что в России оскорбления религиозных чувств верующих преследуется по статье 148 Уголовного кодекса и предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

Первый случай надругательства над священной для мусульман книгой произошел в Стокгольме 21 января Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Все причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие»

Факты надругательства над Священным Кораном в Европе вызвали волну негодования в исламских странах. У генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла массовая акция, на которой был сожжен флаг этой скандинавской страны. Оскорбленные верующие провели митинг и у шведского посольства в Анкаре. Официальный представитель Президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страны Европы должны положить конец преступлениям на почве ненависти к Корану, прикрываясь свободой и толерантностью. Временное правительство Афганистана призвало власти европейских стран наказать экстремистов, осквернивших Коран.

Глава чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что факты осквернения Священной Книги и события на Украине имеют одни и де же причины.

«Я не случайно всегда утверждаю, что буквально весь Североатлантический альянс является порождением сатаны, и сражаемся мы на Украине с силами этого иблиса. Все, что связано с НАТО, сплошное безбожие. Весь его курс пропитан неверием и распространением культа разврата и нечисти. Именно поэтому мы еще сильнее, еще жестче, еще упорнее, еще решительнее и более настойчивее будем нещадно бить приспешников натовской сатанистской коалиции на Украине», – написал он в своем телеграм-канале.

Там же Кадыров дал и свою личную оценку фактам «выражения мнений» в странах Европы. «Каждый пожнет ровно то, что посеял, и все причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие. Они это поймут когда-нибудь, но будет уже поздно. Гореть вам в аду, бесы», – отметил лидер Чеченской Республики.

Камиль хазрат Самигуллин отметил, что с тех пор, как Коран был ниспослан Пророку Мухамеду, никто из живущих на земле не смог опровергнуть, что это слова истинного Бога Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В свою очередь муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин назвал людей, оскверняющих Коран трусами.

«Первое, что обращает на себя внимание – страх. Этот человек настолько боится мусульман, что готов на подобную провокацию только под серьезной охраной полиции. На самом деле перед нами трус, который боится мусульман и ислама.

Чего он добился этим актом? Да, он вызвал гнев и возмущение всех мусульман, но навредил ли он этим Исламу и Куръану? Нет, он навредил этим только себе! С Куръаном ничего не случилось, с Исламом и мусульманами ничего не случилось. Досточтимый Куръан не горит, ведь, поистине, это Речь Всевышнего Аллаха, горит лишь бумага», – отметил муфтий Татарстана в своем телеграм-канале.

Он отметил, что с тех пор, как Коран был ниспослан Пророку Мухамеду, никто из живущих на земле не смог опровергнуть, что это слова истинного Бога. За минувшие почти 1,5 тысячи лет не было создано ничего подобного Корану по глубине, силе, выразительности и неповторимости.

«Сжигать священную книгу – это акт беспомощности и отчаяния от невозможности ничего противопоставить Исламу в области интеллектуальной и духовной. Это просто детский сад, поведение трудного подростка, жалкий бунт против того, что ты не в состоянии понять и победить. Так дети в бессильной злобе ломают и портят ценные вещи», – обратил внимание Камиль хазрат Самигуллин.

Муфтий призвал мусульман не поддаваться на провокации.

«Лучшим ответом подобным низким и недостойным людям будет, если мы в месяц раджаб еще усерднее станем поклоняться Всевышнему Аллаху, начнем изучать нашу прекрасную религию, основанную на добре и разуме, а также прочнейшие доказательства ее истинности. Тогда мы покажем красоту и величие ислама всем недоброжелателям», – подчеркнул лидер мусульман Татарстана.