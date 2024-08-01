«Хотел уйти на 4 месяца, пошел третий год»: боец о том, почему его тянет на СВО

Фото предоставлено Яной Махмутовой

Бавлинский контрактник с позывным Стилист подписал контракт и отправился защищать Родину, не предупредив близких. И по сегодняшний день он продолжает служить.

«Мне было интересно, что там вообще происходит. Потому-что в интернете, в группах постоянно об этом писали, и я решил тоже, как говорится, посмотреть обстановку, — начал боец. — Сначала я подписал контракт на 4 месяца».

В отпуск боец приезжал в первый раз в декабре 2022 года на две недели, а после получения ранения в марте 2023 года он приезжал на реабилитацию и провёл дома два месяца. И вот сегодня он приехал к семье в свой очередной отпуск.

«Супруга в начале была категорически против, аргументируя тем, что это опасно, — делится солдат. — Потом сев и поговорив, пришли к общему мнению, что на четыре месяца она меня точно отпустит. Но правда, затянулось это всё на длительный срок, пошёл третий год».

Фото предоставлено Яной Махмутовой

Как рассказывает военнослужащий, зарплата приходит вовремя, выплачивают именно ту сумму, которую обещали. Приходит без каких-либо задержек.

«Одеждой полностью обеспечивают, каждые полгода выдают новую форму, — говорит он. — Если, например, тебе не нравится, ты сам можешь приобрести за свой счёт. Насчёт питания тоже всё хорошо, каждые две недели выдают продукты. Либо сами готовим кушать, либо боксы привозят. Лично мы с моими боевыми товарищами сами готовим себе кушать. Нам выдают продукты, мы готовим из них. Не жалуемся, всё нормально».

Как рассказывает Стилист, раньше он работал вахтовым методом. После подписания контракта его направили в Казань.

В Бавлах мало кто знал, что он уходит защищать Родину. Как говорит сам мужчина, то что он уходит на передовую, знали только супруга и пару друзей. Бабушка об этом узнала лишь в сентябре.

Приехав на территорию СВО, он познакомился со всеми, и они стали как одна большая семья. Он нисколько не жалеет, что решил подписать контракт. Боец считает, что защищать родину обязан каждый мужчина.

Фото предоставлено Яной Махмутовой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.