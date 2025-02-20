Хостелы и другие средства размещения без звезд освободят от турналога в Казани

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В столице Татарстана освободят от уплаты туристического налога владельцев средств размещения без звезд, в первую очередь – хостелов. Соответствующее решение было принято на отчетной сессии Казгордумы.

Кроме того, от оплаты турналога окажутся освобождены представителей некоторых категорий граждан.

Речь идет о студентах как очной, так и заочной формы обучения, проживающих в средствах размещения при образовательных организациях, о жителях территорий, затронутых специальной военной операцией, и о лицах, размещенных в гостиницах из-за чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в соответствии с Налоговым кодексом РФ от уплаты турналога освобождены Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в семи районах Татарстана с начала года введен туристический налог.