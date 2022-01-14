«Хоспис на дому» поможет тяжело больным татарстанцам получить помощь в условиях пандемии

В Татарстане начнет работать еще один проект Фонда Анжелы Вавиловой «Хоспис на дому». Его реализация стала возможна благодаря победе в конкурсе президентских грантов, сообщили в пресс-службе фонда.

«Хоспис на дому» позволит тяжело больным жителям республики, которые находятся в группе риска, получить своевременную и квалифицированную помощь в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

Грант на новый проект, как и на открытие двух новых кабинетов паллиативной помощи, убудет осуществляться на основе софинансирования. Оба проекта привлекут в Татарстан шесть миллионов инвестиций. Помощь получат более 2000 человек.

