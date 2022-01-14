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Здоровье
14 января 2022  11:05
Полина Шевчук

Фонд Анжелы Вавиловой открывает в Татарстане еще два кабинета паллиативной помощи

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Благодаря победе в конкурсе президентских грантов Фонд Анжелы Вавиловой сможет открыть в Татарстане еще два кабинета паллиативной помощи, сообщили в пресс-службе фонда.

Новые кабинеты с выездными службами будут открыты в Зеленодольске и Челнах. По словам основателя фонда Владимира Вавилова, решение об открытии кабинетов в этих городах было принято по рекомендации министра здравоохранения РТ Марата Садыкова.

«Челны и Зеленодольск – два крупных города, в которых нет хосписов и куда не доезжают выездные паллиативные службы. Между тем, потребность в этом виде помощи очень острая!» — рассказал председатель Правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Кроме того, Владимир Вавилов подчеркнул, что они всегда учитывают заинтересованность главврачей ЦРБ в открытие паллиативных кабинетов в больницах.
 


 

#паллиативная медицинская помощь #фонд анжелы вавиловой
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