Хорватский суперфорвард УНИКСа Марио Хезонья покинул казанский клуб

Хорватский форвард УНИКСа Марио Хезонья покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Хезонья перешёл в УНИКС летом прошлого года. В минувшем сезоне хорват провел в составе казанского клуба 30 игр Единой Лиги, в среднем набирая по 18.9 очка, 7.2 подбора, 3.1 передачи и 2.2 перехвата за 31 минуту на паркете. В 25 матчах Евролиги средняя статистика форварда составила 14.2 очка, 6.1 подбора, 2.3 перехвата, 1.8 ассиста за 29:37 минуты игрового времени.

Напомним, помимо Хезоньи казанскую команду в это межсезонье также покинули иностранцы Уильям Мосли, Марко Списсу, Лоренцо Браун и Тони Джекири.

Ранее УНИКС объявил о продлении контракта с главным тренером Велимиром Перасовичем.