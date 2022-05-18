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Ру Тат
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Политика
18 мая 2022  23:12

Хорватия планирует голосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что страна намерена заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Глава государства планирует направить письмо с соответствующими инструкциями послу республики при альянсе Марио Нобило, сообщает издание N1.

Хорватия намерена блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс до тех пор, пока в Боснии и Герцеговине не будет изменено избирательное законодательство.

«Я готов к обвинениям, если они последуют. Я уже заявлял, что хорваты в Боснии для меня важнее, чем вся российско-финская граница», — цитирует Милановича РИА Новости.

Он привел в пример Турцию, которая, «умеет отстаивать свои национальные интересы». К тому же интересы Киева не являются острой проблемой для Загреба, заявил хорватский лидер.

Напомним, что ранее рассмотрение заявок Финляндии и Швеции уже заблокировала Турция.

#НАТО #хорватия
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