Хорватия планирует голосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что страна намерена заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Глава государства планирует направить письмо с соответствующими инструкциями послу республики при альянсе Марио Нобило, сообщает издание N1.

Хорватия намерена блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс до тех пор, пока в Боснии и Герцеговине не будет изменено избирательное законодательство.

«Я готов к обвинениям, если они последуют. Я уже заявлял, что хорваты в Боснии для меня важнее, чем вся российско-финская граница», — цитирует Милановича РИА Новости.

Он привел в пример Турцию, которая, «умеет отстаивать свои национальные интересы». К тому же интересы Киева не являются острой проблемой для Загреба, заявил хорватский лидер.

Напомним, что ранее рассмотрение заявок Финляндии и Швеции уже заблокировала Турция.