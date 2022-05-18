FT: Турция заблокировала рассмотрение заявок о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Турция заблокировала рассмотрение заявок о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО внутри альянса. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, послы стран — членов Североатлантического альянса встретились сегодня, чтобы обсудить заявки на вступление в блок двух скандинавских стран, но турецкая сторона не дала начаться переговорам.

В НАТО не стали комментировать сообщение о блокировке переговоров и процитировали заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о необходимости «учитывать интересы безопасности всех союзников».

Вызванная демаршем Турции задержка ставит под вопрос вероятность ускоренного одобрения заявок Финляндии и Швеции, ранее анонсированного НАТО. Процесс ратификации заявок странами блока может начаться только после выпуска протокола о присоединении и официального приглашения двух государств в альянс.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Планы вступить в альянс у ранее нейтральных стран возникли после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине.

По сведениям агентства Bloomberg и газеты Sabah, Турция выдвинула свои условия в обмен на согласие на прием в НАТО двух стран. Это признание Рабочей партии Курдистана (РПК) террористической организацией в этих государствах, возвращение Турции в программу подготовки пилотов американских стелс-истребителей 5-го поколения F-35 и снятие санкций за покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400.