Хороводы, народные ремесла и Бакальчук: в Зеленодольске встретили Ивана Купалу

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

В зеленодольском парке «Березовая роща» сегодня прошел праздник славянской культуры «Иван Купала». Посетили мероприятие гости со всего Татарстана и из других регионов России, в том числе и высокопоставленные. Подробнее о том, как проходили народное гулянья, — в репортаже «Татар-информа».

Праздник Ивана Купалы проводят в Зеленодольске уже третий год подряд, и с каждым разом событие становится всё масштабнее. Как сообщал на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя исполкома Зеленодольского района РТ Динар Нигматуллин, в этом году планировалось собрать свыше 30 тысяч гостей. В 2022 году их было 20 тыс., а в 2023-м — 25 тыс. И с большей долей вероятности сделать это удалось — абсолютно все локации были заполнены посетителями.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

У входа в парк гостей встречали аниматоры на ходулях, одетые в национальные русские костюмы. Они предлагали пройти через специальную арку, увешанную лентами, обещая исполнение загаданных желаний. Сделать красивые фотографии с праздника позволяли несколько фотозон, организованных на площадке. На них можно было примерить древнерусскую одежду — сарафаны для девушек и рубахи для молодых людей, а также кокошник или венок. В качестве реквизита присутствовали балалайки, самовары, баранки и сухоцветы.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Особый спрос вызвали мастер-классы по плетению венков и созданию куколок-оберегов из лыка. Умелицы инструктировали всех собравшихся, помогая освоить новые для них навыки. Конечно, не обошлось и без хоровода — зеленодольцы и гости города станцевали вместе под веселые русские песни.

Помимо прочего, на празднике развернули мобильный пункт набора на военную службу по контракту. Желающие вступить в ряды Вооруженных сил могли задать интересующие их вопросы и узнать о нюансах службы.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Если у человека будет желание, то он сможет написать заявление о рассмотрении его кандидатуры для поступления на военную службу и пройти первичные мероприятия отбора, подать документы. Также в мобильном пункте отбора обычно мы устанавливаем стол с активностями. Все желающие смогут увидеть массогабаритный макет автомата Калашникова, подержать его в руках, попробовать собрать и разобрать. Если человек уже умеет это делать, то он может испытать свои силы и выполнить норматив по сборке-разборке автомата», — сообщил перед праздником сотрудник пункта отбора на военную службу по контракту Егор Горячев.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Среди официальных персон, посетивших праздник, была и основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук, которую пригласил лично мэр города Михаил Афанасьев. Она осмотрела все локации, однако не стала участвовать в активностях и отказалась от комментариев.

«Хотел бы поблагодарить за визит к нам на наш праздник основательницу компании Wildberries Татьяну Владимировну Бакальчук и ее большую и дружную семью. Она приехала со своими детьми, мамой, со своими близкими. Это тоже очень символично, что на праздник Ивана Купалы наш друг, наш товарищ, один из самых крупных работодателей и налогоплательщиков нашего города и района здесь со своей семьей. От всего города, от меня лично — большое спасибо», — отметил глава Зеленодольска в своем выступлении.

На Ивана Купалу в Зеленодольск также приехали вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец, уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев и ряд других официальных лиц.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Ильдар Гильмутдинов в свою очередь напомнил, что Россия — многоконфессиональная страна, поэтому важно делать всё возможное, чтобы сохранить дружбу и согласие между народами. Это в том числе поднимает боевой дух российских солдат, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, убежден парламентарий.

«Наши недруги так и видят, чтобы мы тут перессорились друг с другом, разделяя культуры, языки, традиции. Но вот, видите, что в каждом таком событии мы вместе участвуем — независимо от того, кто какой национальности. Отмечаем все праздники вместе. И, конечно, для государства очень важно, чтобы мы дальше так вместе держались», — подытожил он.

Олег Коробченко поддержал своих коллег и заметил: «В зале сидят и хазрат, и священник. Все вместе мы отмечаем одни и те же праздники и должны быть одной большой семьей».

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Продолжился праздник славянской культуры в Зеленодольске концертом с участием лучших коллективов города и района, а хедлайнером вечера стала заслуженная артистка России — певица Варвара.