Праздник «Иван Купала» соберет в Зеленодольске 30 тыс. гостей

Республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала» в этом году планирует собрать свыше 30 тыс. гостей из районов Татарстана и из других регионов России. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Зеленодольского района РТ Динар Нигматуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В этом году мы планируем поставить своеобразный рекорд — собрать 30 тыс. гостей. Если посмотреть, то в 2022 году было 20 тыс., в прошлом году собралось 25 тыс., а в этом году снова хотим увеличить количество», — рассказал Нигматуллин.

Сам праздник пройдет в пятницу, 5 июля, в Зеленодольске на площадке парка «Березовая роща» в микрорайоне Мирный.

«Локация удобна тем, что это очень большой парк, где можно разместить огромное количество активностей для людей всех возрастов», — подчеркнул Нигматуллин.

Как отметила главный режиссер праздника Юлия Новицкая, гостей ожидает обширная концертная программа, многочисленные мастер-классы, различные соревнования для всей семьи, а также гастрономическая площадка, где будут готовить блюда славянских народов десять различных ресторанов.

Праздник начнется в 16 часов, но пролог, за которым последует главный концерт, пройдет в 18 часов. Организаторы отметили, что такой временной промежуток необходим, чтобы люди могли собраться и осмотреть все предлагаемые активности. Хедлайнером вечера станет заслуженная артистка России — певица Варвара (Алена Сусова).

Добраться до площадки из столицы Татарстана можно либо на личном транспорте, либо на автобусе Казань — Зеленодольск, который отправляется от автовокзала рядом с железнодорожной станцией «Казань-2». Доехать до Зеленодольска можно будет также и на электричке, которая отходит от этой же станции.