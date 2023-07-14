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«Хорошо, что не по голове»: житель Казани пожаловался на фонарь, «прилетевший» в его авто
В машину казанского автомобилиста «прилетели» детали уличного фонаря. Это произошло на дороге в районе домов №№97-99 по улице Фучика.
Пост с фотографией отвалившегося фонаря опубликовала супруга пострадавшего. «Хорошо, что не по голове. Не от ветра. Просто отвалился от столба. У нас все фонари так на соплях держатся?» – написала она.
Власти города, комментируя ЧП в соцсетях, пообещали автовладельцу разобраться с этим вопросом.
«Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, АО «Казэнерго» поручили проверить объект и установить причины произошедшего. Понимаем, что ситуация очень неприятная», – ответили представители администрации.
Пострадавшему посоветовали связаться для уточнения деталей с диспетчерской службой организации.
Напомним, в прошлом году АО «Казэнерго» сообщал об установке 7159 новых светильников в городе, в том числе – 2276 фонарных столбов во дворах. Наружное освещение Казани включает более 108 тыс. светоточек, а также 3090 километров сетей, питающих их.
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