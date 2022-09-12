Для Казани будет создана единая концепция городской подсветки

Для столицы Татарстана будет создана единая концепция городской подсветки. Такую задачу перед архитекторами и чиновниками исполкома на деловом понедельнике поставил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Наша задача — развивать эстетическое направление наружного освещения. Мы серьезно обсуждаем, и такая необходимость созрела уже вчера, создание единой концепции городской подсветки. И город будет оформлен в единой стилистике, и собственникам зданий будет легче принимать решения. Мы уже долго обсуждаем, и работы предварительные проведены. Надо выходить на принятие конкретных решений», — поставил задачу глава города.

Генеральный директор АО «Казэнерго» Рустем Абдулхаков доложил, что наружное освещение Казани включает более 108 тыс. светоточек, а также 3090 километров сетей, питающих их. 28% сетей выполнено кабелем, 69% самонесущим изолированным проводом и только 3% — голым проводом. 42% светоточек — это современные светодиодные светильники. Управление наружным освещением полностью автоматизировано.

В этом году в Казани появится более 7159 светильников. Сети наружного освещения будут реконструированы в 266 дворах в рамках программы «Наш двор». В 118 из них наружное освещение полностью отсутствовало. Всего во дворах установят 2276 фонарных столбов. На эти работы выделено финансирование в 184 млн рублей.

Кроме того, в текущем году сети наружного освещения появятся в шести парках и скверах. Работы затронули сквер 100-летия строительной отрасли республики, парк в ЖК «Салават Купере», сад Рыбака и парк у ЖК «Светлая долина»; Юнусовскую площадь и Покровский собор. Всего в них разместят 429 светоточек. Объем финансирования составляет 77 млн рублей.

В рамках реализации программы «Ремонт дорожно-уличной сети Казани» будет установлено 526 опор, 924 светильника, 23 километра воздушных линий и 3 километра кабельных линий — на эти цели направлено 60 млн рублей. Освещение придет на дороги от поселка Петровского до поселка Вороновки и от улицы Каспийская в поселке Царицыно до улицы Лесная в Новой Сосновке, на дорогу к озеру Изумрудному от улицы Туристическая до станции Займище, на улицу Раздольную в Новой Сосновке (Киндери) и так далее.

Помимо этого, 1304 новые светоточки на сумму 281 млн рублей появятся на улицах города в рамках строительства и реконструкции автодорог. 625 из них будут установлены на Горьковском шоссе, 217 — на проспекте Амирхана от улицы Чуйкова до улицы Миля, а также на улице Восход (от улицы Серова до железной дороги), улице Энергетиков, улице Четаева (от улицы Абсалямова до улицы Бондаренко), Вознесенском тракте, улицах Осиновская и Новосельская. Установлено освещение на дороге от улицы Липатова до кладбища в Дербышках, а также на тротуарах по улицам Салимжанова и Спартаковская.

В этом году устаревшие и разбитые опоры из композитного материала на улице Баумана были заменены на чугунные. Одной из проблемных по ситуации с освещением остается улица Каюма Насыри.

В текущем году в 33 поселках Казани также смонтировали более 53 километров сетей и 1467 светильников. Освещение появилось в поселках Константиновка, Новая Вишневка, Салмачи, Залесный, Привольный и других.

«На старте программы выделялось 15 млн рублей в год. Сейчас объем финансирования составляет 43 млн рублей в год. Для полного решения вопроса по освещению в поселках Казани необходимо 155 млн рублей», — заключил докладчик.