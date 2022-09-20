Хороший урожай зерна в Татарстане замедлил рост цен на мясо и муку

Хороший урожай зерна в Татарстане сократил затраты производителей мяса и птицы на корма и привел к снижению годового прироста цен на макароны и муку. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Банка России — Национального банка по РТ.

Кроме того, замедлился рост цен на бананы, груши, цитрусовые и виноград — благодаря росту объема и расширению географии импортных поставок этих продуктов. Также уменьшился годовой прирост цен на огурцы и томаты — из-за лучших, чем в прошлом году, погодных условий.

Годовая инфляция в Татарстане в августе 2022 года замедлилась до 14,7% после 15,2% в июле, причем годовой прирост цен на продукты питания в Татарстане составил 18,1% после 19% в июле.

Пикового значения инфляция в этом году достигала в апреле, составляя тогда 18,6%.