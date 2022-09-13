Инфляция в Татарстане в августе замедлилась до 14,7%

Годовая инфляция в Татарстане в августе 2022 года замедлилась до 14,7%, после 15,2% в июле, следует из информации Отделения Банка России – Национального банка по РТ.

Так, продовольственная инфляция за месяц снизилась до 18,1% после 19% в июле этого года. На мясную и рыбную продукцию за это время прирост цен замедлился на 1% и 2% соответственно, а на макаронные изделия и крупы – на 5,2%. При этом рост цен на сыры и сахар за месяц увеличился на 4% и 2% соответственно.

Непродовольственная инфляция в августе уменьшилась до 14,2% после 14,7% в июле. В августе продолжали дешеветь строительные товары. Напомним, в июле было зафиксировано падение цен на них впервые за 4 года. В прошлом месяце они стали стоить на 7,2% меньше, чем годом ранее. Чуть замедлился рост цен на автомобили, моторное топливо и мебель.

Инфляция в сфере услуг уменьшилась до 11,3% после 11,4% в июле. Больше всего замедлился рост цен на услуги пассажирского транспорта – на 3,9% ниже чем в июле, и на экскурсионные услуги – 26,1% в августе против 26,8% в июле. При этом, продолжают дорожать зарубежный туризм, связь и санаторно-оздоровительные услуги.

Напомним, пикового значения инфляция в этом году достигала в апреле и составляла 18,6%.