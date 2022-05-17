Хореограф Тутберидзе проведет мастер-классы в Донецке и Луганске

Хореограф группы Этери Тутберидзе, Алексей Железняков заявил, что отправится в Донецк и Луганск для проведения благотворительных мастер-классов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Дорогие мои люди! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял и принимает участие в нашем благом деле, вы большие молодцы, пошли плюсики в вашу карму. С администрацией ЛДНР всё решено, сотрудники студии, в том числе и я, выезжаем ровно через неделю. Сбор продолжается, так как деток будет больше, чем мы ожидали. Времени осталось совсем немного», – заявил Железняков.

Кроме того, наставник заявил, что на данный момент открыт сбор средств, а желающие смогут передать детям Луганской и Донецкой народных республик подарки.

Ранее стало известно, что всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет рассматривать допинговый скандал Камилы Валиевой.