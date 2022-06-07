Хореограф Тутберидзе – о повышении возрастного ценза: «Этери у ISU как кость в горле»

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) повысить возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет. По словам специалиста, данное решение отчасти направлено на то, чтобы остановить силу российских фигуристок.

«Время покажет, хорошо это или плохо, просто фигурное катание откатится назад. Единицы девушек могут исполнять элементы ультра-си, это уже не так зрелищно для болельщиков, больше будет упор на компоненты с хореографией. С одной стороны, есть какие-то плюсы, но есть очень много минусов, у меня двоякое отношение. Я понимаю, что Тутберидзе как кость в горле у международной федерации, решение отчасти на это направлено, чтобы остановить силу россиянок. Сомневаюсь очень, что это им поможет», – цитирует Железнякова Metaratings.

Напомним, конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о пошаговом повышении минимального возраста спортсменов для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

Стоит отметить, что в данный момент минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет. При этом в следующем сезоне возрастной порог останется прежним, в сезоне-2023/24 составит 16 лет, а начиная с сезона-2024/25 — 17 лет.