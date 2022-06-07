Конгресс ISU принял решение о повышении возрастного ценза до 17 лет в фигурном катании

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о повышении минимального возраста спортсменов для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет. Данное решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете, передает ТАСС.

Сообщается, что за повышение минимального возраста спортсменов проголосовали 100 участников конгресса, против — 16, двое воздержались.

Стоит отметить, что в данный момент минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет. При этом в следующем сезоне возрастной порог останется прежним, в сезоне-2023/24 составит 16 лет, а начиная с сезона-2024/25 — 17 лет.

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