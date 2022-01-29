Хореограф Тутберидзе и глава Федерации фигурного катания сдали положительные ПЦР-тесты

Хореограф Даниил Глейхенгауз и глава Федерации фигурного катания Александр Коган сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник в Олимпийском комитете России.

По словам источника, Коган и Глейхенгауз сдали ПЦР-тест еще вчера и он показал положительный результат. На данный момент болезнь протекает бессимптомно.

Даниил Глейхенгауз является хореографом группы Этери Тутберидзе, под руководством который тренируются Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, а также Евгения Тарасова/Владимир Морозов, выступающие в парном катании.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее стало известно расписание олимпийского турнира по фигурному катанию.