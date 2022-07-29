Хореограф Тутберидзе: Если Валиевой дадут золото Олимпиады, это значит, что они проиграли

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал ситуацию вокруг допингового скандала с участием Камилы Валиевой. По словам специалиста, ответственные за это люди сделают все, чтобы лишить Камилу медалей и дотянуть эту ситуацию до конца.

«Не думаю, что это выльется во что-то хорошее, потому что политика давно вмешалась в спорт. Ответственные за это люди сделают все, чтобы лишить Камилу медалей и дотянуть эту ситуацию до конца. Если они сейчас отдадут Валиевой золотую медаль, это будет значить, что они проиграли. Поэтому они будут тянуть до конца. Не исключаю фальсификаций чего угодно, лишь бы очернить наших спортсменов. Но конкретики я не знаю и не могу сказать, как будет точно», – цитирует Железнякова Metaratings.

Напомним, уроженка Казани Валиева является чемпионкой России и Европы, а также Олимпийской чемпионкой Пекина в командном турнире. Кроме того, на ее счету победы на чемпионате мира среди юниоров и в финале юниорского Гран-при.

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