Валиева рассказала, что самый запоминающийся подарок на день рождения получила от Путина

Российская фигуристка из Казани Камила Валиева рассказал о самом запоминающемся подарке, который ей подарили на день рождения. По словам спортсменки, самый необыкновенный подарок был от Президента РФ Владимира Путина.

«Самый необыкновенный подарок был от Владимира Владимировича [Путина]. Он сделал подарок на день рождения, поздравил. Наверное, это было самым запоминающимся — поздравление от президента России. Это было круто», — цитирует Валиеву Sport24.

Напомним, уроженка Казани Валиева является чемпионкой России и Европы и Олимпийской чемпионкой Пекина в командном турнире. Также на ее счету победы на чемпионате мира среди юниоров и в финале юниорского Гран-при.