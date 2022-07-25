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Ру Тат
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Спорт
25 июля 2022  12:41

Валиева рассказала, что самый запоминающийся подарок на день рождения получила от Путина

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Российская фигуристка из Казани Камила Валиева рассказал о самом запоминающемся подарке, который ей подарили на день рождения. По словам спортсменки, самый необыкновенный подарок был от Президента РФ Владимира Путина.

«Самый необыкновенный подарок был от Владимира Владимировича [Путина]. Он сделал подарок на день рождения, поздравил. Наверное, это было самым запоминающимся — поздравление от президента России. Это было круто», — цитирует Валиеву Sport24.

Напомним, уроженка Казани Валиева является чемпионкой России и Европы и Олимпийской чемпионкой Пекина в командном турнире. Также на ее счету победы на чемпионате мира среди юниоров и в финале юниорского Гран-при.

#Камила Валиева #фигурное катание #Владимир Путин
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