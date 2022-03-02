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Спорт
2 марта 2022  14:35
Дамир Садриев

Хореограф группы Тутберидзе о Косторной: «Когда-то она была чемпионкой, а сейчас - никто»

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал переход российской фигуристки Алены Косторной к тренеру Елене Буяновой.

Железняков раскритиковал Косторную, заявив, что фигуристка уже давно перестала появляться на тренировках.

«Нужно работать, неважен тренер. Не нужно искать свою попу в темноте, если человек захочет — сделает, не захочет — обратное, а менять тренеров можно сколько угодно. Алена давно не появляется на тренировках, только по пиару ходит. Когда-то она была чемпионкой Европы, а сейчас она никто», – цитирует наставника «Матч ТВ». 

Напомним, ранее стало известно, что Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная во второй раз покинула группу Этери Тутберидзе.

#фигурное катание #этери тутберидзе
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