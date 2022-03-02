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Спорт
2 марта 2022  13:00
Дамир Садриев

Российская фигуристка Алена Косторная снова покинула группу Этери Тутберидзе

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Чемпионка Европы – 2020 по фигурному катанию Алена Косторная покинула группу Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, российская фигуристка перешла в группу Елены Буяновой в спортклуб ЦСКА. Ожидается, что работу с новым тренером Косторная начнет 7 марта. 

Напомним, перед началом прошлого сезона 18-летняя фигуристка перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, однако, вернулась в группу известного специалиста уже спустя несколько месяцев.

В нынешнем сезоне фигуристка из-за травмы пропустила чемпионат России и не сумела отобраться на Олимпийские игры в Пекине.

#фигурное катание
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