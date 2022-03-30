«Холодный июль и теплый сентябрь»: профессор КФУ дал прогноз на лето и начало осени

Апрель и сентябрь в столице Татарстана будут теплыми, а вот июль ожидается прохладным. Об этом рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев.

«В апреле в нашем регионе ожидается повышение среднемесячной температуры на 1,5 градуса. Месяц будет теплым. Восточные районы республики могут не добрать по осадкам», — сообщил он.

Температуры и осадки в мае в республике ожидаются в пределах нормы. Среднесуточная температура в этом месяце в Казани обычно составляет 13,5 градуса, а осадки выпадают на уровне 40-45 мм. В июне в Казани среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы, которая составляет чуть выше 17 градусов. Осадки прогнозируются на уровне 60-68 мм, возможны грозы и ливни.

«Июль в нашем регионе ожидается холодным, температура ожидается ниже климатической нормы, которая составляет чуть более 20 градусов», — предупредил профессор КФУ.

Температура в августе ожидается в пределах нормы и составит порядка 17 градусов. Осадков за месяц выпадет на уровне 60 мм. А вот сентябрь по прогнозу обещает быть жарким, температура будет выше климатической нормы, возможен недобор осадков. В сентябре среднемесячная температура в Казани составляет около 11 градусов, а осадки выпадают на уровне 50 мм.

Ранее доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказал, что метеорологическое лето может прийти в Татарстан на неделю раньше — в 20-х числах мая.