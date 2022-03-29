Доцент КФУ: Метеорологическое лето может прийти в Татарстан на неделю раньше

Метеорологическое лето может прийти в Татарстан на неделю раньше — в 20-х числах мая. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«Мы оцениваем это примерно на неделю, декаду. Ожидается, что температура может быть выше климатической нормы примерно на один градус», — рассказал эксперт.

Согласно долгосрочному прогнозу, июнь и август будут в пределах климатической нормы, а вот второй месяц лета — холоднее, чуть ниже нормы.

«Однако это не говорит о том, что этот месяц будет отставать от нормального климатического хода, эта некая средняя величин, — рассказал Аухадеев. — Это лето не будет лишено стандартной летней погоды, в том числе и жарких дней».

По словам доцента, главную роль при образовании погоды выполняет циркуляция. Аухадеев также отметил интересную тенденцию — температурные показатели на юге ниже, чем на севере. Причина — мощный антициклон, который на юг закачивает холодные воздушные массы, на север — относительно теплые, передает инфоцентр КФУ.