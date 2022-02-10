Хоккеисты олимпийской сборной России суммарно получают более миллиарда рублей за сезон

Игроки сборной России по хоккею, выступающие на Олимпиаде в Пекине, суммарно зарабатывают более 1 миллиарда рублей за сезон. Соответствующее исследование провело издание Metaratings.

По информации издания, суммарный фонд зарплаты хоккеистов олимпийской сборной России составил 1,084 млрд рублей за сезон. При этом почти одна десятая часть всей заработной платы приходится на капитана команды Вадима Шипачева — это 95 млн рублей.

Кроме того, в топе-5 оказались Владимир Ткачев из «Трактора» с 75 млн рублей и Антон Слепышев из ЦСКА с 72 млн, а также Вячеслав Войнов из «Динамо» и Михаил Григоренко из ЦСКА с 70 млн рублей у каждого.

Стоит отметить, что два единственных хоккеиста «Ак Барса» в составе олимпийской сборной расположились в конце списка. Казанцы Тимур Билялов и Дмитрий Воронков получают по 25 млн рублей.

В свою очередь знаменосец сборной России Вадим Шипачев является также самым высокооплачиваемым спортсменом Олимпиады в целом. Никто из игроков других команд и представителей иных видов спорта с начала сезона не заработал сопоставимую сумму.

Ранее сборная России по хоккею сыграла вничью против Швейцарии в своем дебютном матче на турнире.