Чудесный рикошет: сборная России по хоккею избежала конфуза на Играх в Пекине

Сборная Швейцарии по хоккею на Олимпийских играх практически во всем превзошла грозную на бумаге сборную России — кроме счета на табло. Почему «футбольная» (1:0) победа команды Жамнова заставляет пересмотреть предолимпийские расклады — в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Победа команды Жамнова заставляет пересмотреть предолимпийские расклады Фото: fhr.ru

Российский голкипер Федотов спас российскую сборную от конфуза

Национальную команду Швейцарии на Олимпийских играх причисляли даже не к «темным лошадкам», а скорее, к аутсайдерам хоккейного турнира. Команда практически целиком составлена из хоккеистов чемпионата Швейцарии, а ведь в клубах этой страны тон задают канадцы. То есть по факту сборная составлена из средних игроков швейцарского первенства.

Тем удивительнее итоговые цифры в статистическом протоколе игры, согласно которым россияне уступили такой команде по броскам (30-33). Всю игру швейцарцы владели ощутимым преимуществом по количеству острых моментов. Голкипер ЦСКА Федотов, можно сказать, спас российскую сборную от разгрома и последующего конфуза со шквалом острой критики в СМИ.

Здесь уместно отметить, что Тимур Билялов — основной голкипер казанского «Ак Барса» — в национальной команде особенно не котируется. Сегодня он даже не попал в заявку команды, заняв место на трибунах. Зато форвард «барсов» Дмитрий Воронков прописался в третьем звене. Похоже талантливый хоккеист в «Ак Барсе» почти полностью переформатировался в чистого «разрушителя». Вот и в сборной он сегодня выходил в бригаде меньшинства. Но заметим, что Воронков со своей задачей справился превосходно и был одним из лучших в составе сборной России сегодня.

Форвард «барсов» Дмитрий Воронков прописался в третьем звене Фото: fhr.ru

Команда Жамнова играла в атаке примитивно, случайный гол забили с рикошета

Но это лишь приятные для казанских болельщиков частности. Самое печальное, что именно швейцарцы хоть и временами, но показывали комбинационный хоккей, а не россияне, которые исторически культивировали подобный стиль игры.

Команда Жамнова играла довольно примитивно: давление, забросы в зону практически без комбинаций. Лишь эпизодически показать созидающую мысль предпринимало попытки звено Шипачева, Гусева и Григоренко. Но происходило это крайне редко и не находило поддержки у остальных троек команды.

Страшно представить, чем бы завершилась игра, если бы на последних секундах стартового периода россияне не забросили откровенно случайный гол. Антон Слепышев с острого угла бросил шайбу в сторону ворот, а та запорхнула в ворота от ноги швейцарца.

И ведь в дальнейшем хоккеисты сборной Швейцарии были близки к тому, чтобы сравнять счет в большинстве после глупого удаления бывшего форварда «Ак Барса» Станислава Галиева. Голкипер сборной России Федотов вытянул несколько «мертвых бросков». В первой половине игры у команды Жамнова таких ярких моментов в атаке попросту и не было.

Голкипер сборной России Федотов вытянул несколько «мертвых бросков» Фото: fhr.ru

Игроки ЦСКА не привыкли к дисциплинированной игре в КХЛ

И это был еще не конец демонстрации проблем с дисциплиной в сборной России. За две минуты до конца второго периода форвард ЦСКА Антон Слепышев зачем-то боднул головой соперника и отправился смотреть хоккей из штрафного бокса на 4 минуты. И опять мы вынужденно вспоминаем реалии КХЛ. У нас, как известно, есть СКА, ЦСКА и остальные. Наверное, армейцу Слепышеву тяжело перестроится, ведь в нашей лиге подобное нарушение со стороны игрока ЦСКА попросту бы не заметили.

Эти моменты, а также игровой рисунок сборной, составленной из сильнейших игроков КХЛ, поднимает неудобный вопрос. А действительно ли российская лига сильнейшая в Европе? Говорить по одной игре не принято, но сегодняшний матч поневоле заставляет сомневаться в стереотипах.

Третий период игры принципиально мнения об игре не поменял. Швейцарцы разбазарили массу моментов, чтобы сравнять счет. Сборная России, назовем вещи своими именами, попросту «отскочила». А уровень хоккея и игровая дисциплина (вернее, ее отсутствие) заставляют пересмотреть статус российской сборной в качестве очевидного фаворита Олимпиады.

Антон Слепышев с острого угла бросил шайбу в сторону ворот, а та запорхнула в ворота от ноги швейцарца Фото: fhr.ru

Для сборной России на хоккейном турнире в Пекине слабых соперников нет

Можно и нужно надеяться, что команда Жамнова будет прибавлять по ходу турнира, но не будем забывать, что команду возглавляет специалист, который до олимпийской команды России не работал главным тренером даже на клубном уровне. Пока мы видим все предпосылки к тому, что «Красная машина» станет заложником интриг, в условиях которых происходила комплектация этой сборной.

Следующий матч российская команда проведет уже 11 февраля против сборной Дании, которую также никто не причисляет к фаворитам. Однако после сегодняшней игры очевидно, что для сборной России в Пекине слабых соперников нет. Пятничный матч начнется в 7:10 по московскому времени. Вероятно, многие предпочтут здоровый сон или отменить запланированный заранее отгул на работе.

Фото на анонсе: fhr.ru