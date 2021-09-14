Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли в Сочи со счетом 3:2

Казанский «Ак Барс» в очередном матче чемпионата КХЛ в Сочи вырвал победу у одноименного клуба по буллитам со счетом 3:2.

Давно казанцы не стартовали в сезоне так плохо — четыре поражения в шести встречах. Матч в Сочи был хорошей возможностью поправить неважное турнирное положение.

Разумеется, что после позавчерашнего фиаско в Минске с местным «Динамо» (2:5) тренерский штаб «Ак Барс» сделал необходимые кадровые изменения. Впервые в сезоне в воротах казанцев сыграл Тимур Билялов, восстановившийся от травмы. Вернулись в состав защитники Кирилл Адамчук и Марк Янчевский, нападающий Даниил Тарасов. Матч пропустили форварды Пер Линдхольм, Кирилл Панюков и защитник Никита Лямкин.

Сочинцы тоже пока не блещут, проиграв три матча кряду, но именно с атак хозяев и начался первый период. Вскоре казанцы на полторы минуты остались втроем против пятерки южан. Не без труда, но гости отбились. Но условия игры диктуют сочинцы. «Ак Барс» никак не может выровнять игру, всего один бросок за первые 11 минут матча. Так что гол «Сочи» назревал и стал фактом после мощного щелчка Артема Николаева, 1:0.

Не реализовав два удаления, в самом начале второго периода «барсы» все-таки восстановили равновесие в счете. Броском с неудобной руки — «лопатой» — это сделал Артем Лукоянов, 1:1. В целом второй период гости провели активнее, что и показала ответная шайба, но говорить о переломе в игре было еще рано.

В третьем периоде картина матча не изменилась. Ни одной из команд не удавалось переломить ход встречи что в равных составах, что в большинстве. И только к середине периода «Ак Барс» стал доминировать на льду. Однако менее чем за четыре минуты до конца основного времени южане вышли вперед, пас из-за ворот с пятачка замкнул Василий Глотов, 2:1. И только сняв вратаря за полминуты до конца, вшестером казанцы сумели отыграться — Стивен Кэмпфер сделал это сильнейшим щелчком в касание от синей лини, 2:2.

В овертайме гости сразу оказались в меньшинстве. Спасибо, Билялову, не пропустили. И никто не забил, пришлось исполнять серию буллитов. Здесь удача сопутствовала казанцам, реализовавшим три подхода (Бурмистров, Кагарлицкий, Кэмпфер) против двух у сочинцев.

ХК «Сочи» (Сочи) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1). Шайбы забросили: Николаев (16), Глотов (57) — Лукоянов (22), Кэмпфер (60). Штраф: 10-14.

«Ак Барс»: Билялов. Кэмпфер — Хенкель, Лукоянов — Глухов — Зарипов; Юдин — Журавлёв, Кагарлицкий — Галимов — Тарасов; Янчевский — Рукавишников, Воронков — Сафонов — Коваленко;

Адамчук — Меховов, Бровкин — Бурмистров — Петров.

После семи матчей в активе казанцев семь очков, 5-е место на «Востоке» КХЛ. В следующем туре 18 сентября «Ак Барс» вновь сыграет с «Сочи», но уже дома.