«Ак Барс» проиграл в Минске «Динамо»

В очередном матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» сегодня проиграл в Минске местному «Динамо» со счетом 2:5, пропустив четыре шайбы в третьем периоде. Четыре шайбы у минчан забросили два игрока.

Прервав позавчера в Подольске победой в овертайме (2:1) над «Витязем» серию из трех поражений, сегодня в Минске казанцы в случае победы могли заметно улучшить свое турнирное положение и подняться на третье место.

Говоря о составе гостей, отметим возвращение капитана Даниса Зарипова, в четвертом звене он заменил Никиту Дыняка, 13-м нападающим вышел 20-летний Артур Бровкин. Пропустил игру защитник Кирилл Адамчук.

В первом периоде команды устроили соревнование на скорость, пытаясь перебегать друг друга. Поэтому до реальных голевых моментов дело доходило очень редко. Безрезультатно команды поиграли в большинстве, казалось, что нули останутся на табло. Но на последней минуте динамовцы свое второе большинство все же реализовали. Меткий бросок получился у Мальте Стремваля, 1:0. Хотя броски в створ ворот, 5-8. Уже после завершения периода судьи выписали матч-штраф, 5+20 минут американскому защитнику «Ак Барса» Стивену Кэмпферу за удар в пах.

Выстояв в начале второго периода в меньшинстве пять минут, гости вскоре восстановили статус-кво усилиями Александра Бурмистрова, подсуетившегося на добивании, 1:1. Еще через минуту впереди был уже «Ак Барс» — Дмитрий Кагарлицкий не промахнулся на пятачке, 1:2. Казанцы использовали численное преимущество всего за 20 секунд.

В третьем периоде минчане отыгрались, Игорь Бобков прозевал бросок Владимира Алистрова, 2:2. «Динамо» активизировалось. И третий гол хозяев был вполне ожидаемым, Стремваль на пятачке броском в касание оформил свой дубль, 3:2. Не прошло и минуты, как уже Алистров сделал свой дубль, воспользовавшись грубой ошибкой в своей зоне Романа Рукавишникова, 4:2. Еще одну шайбу минчане забросили в пустые ворота гостей, 5:2. И реализация остается ахиллесовой пятой «Ак Барса».

«Динамо» (Минск, Белоруссия) — «Ак Барс» (Казань, Россия) — 5:2 (1:0, 0:2, 4:0). Шайбы забросили: Стремваль (20, 55), Алистров (47, 56), Бэк (60) — Бурмистров (28), Кагарлицкий (29). Штраф: 6-31.

«Ак Барс»: Бобков. Кэмпфер — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов; Юдин — Журавлёв, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко; Лямкин — Рукавишников, Панюков — Линдхольм — Петров; Бровкин — Меховов, Воронков — Сафонов — Зарипов.

После шести туров в активе казанцев осталось 5 очков, седьмое место на «Востоке». В следующем туре 14 сентября в Сочи «Ак Барс» сыграет с одноименной командой.