Хоккеисты «Ак Барса» посетят буровую установку в Альметьевске и встретятся с «Нефтяником»

Хоккеисты и тренерский штаб «Ак Барса» прибудут в Альметьевск для традиционной благотворительной игры против местного «Нефтяника», а также посетят буровую установку «Татнефти».

Стоит отметить, что посещение буровой станции в Альметьевске, как и товарищеская игра против «Нефтяника» является для казанского клуба традиционной и входит в этап предсезонной подготовки к старту нового чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Сама встреча между «Ак Барсом» и «Нефтяником» состоится 6 августа, а все вырученные средства с продажи билетов на игру будут направлены на поддержку республиканского детского следж-хоккея.

Напомним, в это межсезонье подопечные Олега Знарка также сыграют против нижнекамского «Нефтехимика» (7 авгутса), московского «Спартака» (14, 15 августа), а также примут участие в турнире на Кубок TANECO с «Нефтехимиком», «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым», который состоится в Казани с 26-го по 29 августа.

Ранее бывший капитан «Ак Барса», ныне являющийся президентом КХЛ, Алексей Морозов прокомментировал новый контракт Даниса Зарипова с казанским клубом.