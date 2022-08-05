Морозов – о новом контракте Зарипова с «Ак Барсом»: «Это легендарный человек для клуба»

Бывший капитан «Ак Барса», ныне являющийся президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал новый контракт Даниса Зарипова с казанским клубом. По словам экс-партнера Зарипова по команде, у Даниса есть невероятный опыт, и он способен внести весомый вклад в успех команды в новом сезоне.

«Общался с Данисом, он горит желанием провести этот сезон. Все помнят историю, как перед прошлым сезоном он заявил, что уйдёт, но ему всегда хотелось завершить карьеру на хорошей ноте победой в Кубке Гагарина. Это легендарный человек – пять Кубков Гагарина, много индивидуальных призов. Он готов помогать команде делать всё для победы, у него есть опыт, думаю, он внесет свой вклад в победы команды», – цитирует Морозова пресс-служба лиги.

Кроме того, функционер прокомментировал возвращение в КХЛ Александра Радулова, который следующий сезон проведет в «Ак Барсе».

«Конечно, нам приятно, когда ребята возвращаются. Александр всегда своей игрой в КХЛ привносил какую-то изюминку, заряжал болельщиков, партнёров – я поиграл с ним и почувствовал, как он кипит в раздевалке, как хочет побеждать. Он такой, всегда будет это делать, и это хорошо для Лиги. Но я не люблю выделять одного игрока – сейчас вернулись Мамин, Ткачев. Это ребята, на которых приятно посмотреть, которые будут делать Лигу интереснее», – подчеркнул Морозов.

Напомним, ближайший товарищеский матч «Ак Барс» проведет 7 августа в ледовом дворце «Нефтехим Арена» в Нижнекамске против местного «Нефтехимика». Встреча пройдет без зрителей.