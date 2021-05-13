Хоккеист Альберт Яруллин попрощался с болельщиками «Ак Барса»

Экс-защитник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Альберт Яруллин попрощался с командой и болельщиками в своем Instagram-аккаунте.



«Никогда бы не подумал, что мне придется писать эти слова вам, всем моим дорогим людям. К сожалению, обстоятельства сложились так, что я покидаю родной «Ак Барс». Я благодарен Всевышнему, что мне посчастливилось быть частью этой легендарной команды, которая воспитала меня, с которой нас связывает очень многое. Для меня было честью выступать за «Ак Барс», носить герб моей республики на груди и защищать цвета любимой команды», - написал хоккеист.



Альберт признался, что решение о переходе в «Трактор» из «Ак Барса», за который он играл на протяжении десяти лет, далось ему очень трудно.



«Это решение было очень, очень тяжелым. Я покидаю клуб с большим уважением и благодарностью абсолютно ко всем членам системы «Ак Барс». К персоналу, руководителям, тренерам, игрокам и конечно же, к болельщикам. Вы большая поддержка и вдохновение для нас, хоккеистов. Спасибо вам за каждую игру, за каждый плакат и доброе слово. Я все это видел и очень ценю. Я не прощаюсь, а говорю до новых встреч. Буду очень скучать по каждому. Всем мира и добра!» - заключил Яруллин.



Напомним, сегодня Альберт Яруллин подписал трехлетний контракт с челябинским «Трактором». Помимо материальных условий, на выбор спортсмена повлиял недавний переход в этот хоккейный клуб его лучшего друга — голкипера Эмиля Гарипова и нападающего Владимир Ткачева. Оба являются воспитанниками «Ак Барса».

